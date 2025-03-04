Bella Hadid'den Ramazan mesajı: Müslüman alemine seslendi

Filistin kökenli ABD'li model Bella Hadid, sosyal medya hesabından Ramazan ayına dair paylaşımlarda bulundu. Hadid; "Tüm Müslüman dostlarıma, cemaatime ve sevdiklerime Ramazan, mübarek olsun" ifadelerini kullandı

Daha önce "Filistin her zaman Filistinlilerin olacaktır" vurgusu yapan Bella Hadid, son paylaşımında ise tüm Müslüman aleminin Ramazan ayını kutladı. Bella Hadid'e dakikalar içinde beğeni ve yorum yağdı.

BELLA HADID'DEN RAMAZAN AYI MESAJI

Hollandalı Yolanda Hadid ile Filistinli Mohamed Hadid'in kızı ABD'li ünlü model Bella Hadid, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Filistin'e verdiği güçlü destekle bilinen Hadid, son olarak Müslüman aleminin Ramazan ayını kutladı. "Tüm Müslüman dostlarıma, cemaatime ve sevdiklerime Ramazan, mübarek olsun" ifadelerini kullandı

Filistin'e verdiği güçlü destekle bilinen Hadid, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından, Filistin direnişinin sembolü olan karpuz dilimi şeklinde boyanmış ve üzerinde "Filistin, Filistinlilere aittir." yazan bir el resmi paylaştı. Paylaşımda, Filistin'in her zaman Filistinlilere ait olduğunu vurgulayan Hadid, "Hep böyleydi ve her zaman öyle olacak." ifadelerini kullandı.