Ben Affleck'in boşansalar da Jennifer Lopez'e jestleri bitmiyor! Bir imza verdi 60 milyon dolar bıraktı

Ocak 2025'te boşanan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin, evliylen birlikte satın aldıkları lüks ev bir türlü satılamadı. Evin satışı gerçekleşirse Ben Affleck'in 60 milyon dolarlık payını eski eşi Jennifer Lopez'e devrettiği öğrenildi.

BEN AFFLECK 60 MİLYON DOLAR DEĞERİNDEKİ MALİKANEYİ JENNIFER LOPEZ'E BIRAKTI

2022 yılında evlenen Ben Affleck ve Jennifer Lopez, 2023 yılında Beverly Hills’te 60 milyon 850 bin dolarlık lüks malikaneyi birlikte satın almıştı. 2025 yılında boşanan çift 2023 yılında evi satışa çıkardı ve ev hâlâ satılmadı. 12 yatak odası, 24 banyo ve tam donanımlı bir basketbol sahası bulunan ev için başlangıçta 68 milyon dolar istemişlerdi, ancak fiyat 52 milyon dolara kadar düştü.

Boşanma esnasında Affleck’in malikanedeki tüm hissesini eski eşine ücretsiz olarak devrettiği öğrenildi. Mahkeme belgesinde, mal paylaşımı anlaşmasının bir parçası olarak "eşler arasında mülk devri" ifadesi yer aldığı ortaya çıktı.

Lopez ve Affleck çifti, ilk olarak 2002'de birlikte olmaya başladı ve 2004'te nişanı attı. 2021'de tekrar bir araya gelen ikili, bir yıl sonra evlendi. Ancak Lopez, 2024'te boşanma davası açtı. Çift, Ocak 2025'te resmen boşandı.

JENNIFER LOPEZ KAÇ YAŞINDA?

24 Temmuz jennifer Lopez, Amerikalı oyuncu, şarkıcı, moda tasarımcısı, hayırsever, iş insanı, dansçı ve yapımcı. Gösteri dünyasına katılmaya 1986'da oynadığı My Little Girl filminde aldığı küçük bir rolden sonra karar verdi. Lopez'in ilk başrol filmi 1997'de oynadığı Selena adlı biyografik bir filmdir. Gelecek yılda Lopez Out of Sight filmiyle 1 milyon $ üzerinde kazanan ilk Latin oyuncusu olmuştur. 1999'da ilk stüdyo albümü On the 6'le müzik kariyerine giriş yapmıştı.