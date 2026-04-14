Ben Affleck'in boşansalar da Jennifer Lopez'e jestleri bitmiyor! Bir imza verdi 60 milyon dolar bıraktı

Dünyaca ünlü Ben Affleck ile Jennifer Lopez çiftinin boşanma süreci basın tarafından yakından takip edildi. Ocak 2025 yılında boşanan birlikte aldıkları lüks malikaneyi bir türlü satamayınca çözüm Ben Affleck'ten geldi. Affleck'in malikanenin tüm hisselerini Jennifer Lopez'e bıraktığı ortaya çıktı.

GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 16:07

Ocak 2025'te boşanan ve Ben Affleck çiftinin, evliylen birlikte satın aldıkları lüks ev bir türlü satılamadı. Evin satışı gerçekleşirse Ben Affleck'in 60 milyon dolarlık payını eski eşi Jennifer Lopez'e devrettiği öğrenildi.

Ocak 2025'te boşanan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin evlilikleri sırasında satın aldıkları ve hala satılamayan lüks evde, Ben Affleck'in 60 milyon dolarlık hissesini eski eşine devrettiği öğrenildi.
Ben Affleck, 60 milyon dolar değerindeki malikanedeki tüm hissesini eski eşi Jennifer Lopez'e ücretsiz olarak devretti.
Çift, 2022 yılında 60 milyon 850 bin dolara satın aldıkları evi 2023'te satışa çıkardı ancak ev hala satılmadı.
12 yatak odası, 24 banyo ve tam donanımlı bir basketbol sahası bulunan ev için başlangıçta 68 milyon dolar istenmişken fiyat 52 milyon dolara kadar düştü.
Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 2002'de birlikte olmaya başlayıp 2004'te nişanı atmış, 2021'de tekrar bir araya gelip bir yıl sonra evlenmiş ancak 2025'in Ocak ayında boşanmışlardır.
BEN AFFLECK 60 MİLYON DOLAR DEĞERİNDEKİ MALİKANEYİ JENNIFER LOPEZ'E BIRAKTI

2022 yılında evlenen Ben Affleck ve Jennifer Lopez, 2023 yılında Beverly Hills’te 60 milyon 850 bin dolarlık lüks malikaneyi birlikte satın almıştı. 2025 yılında boşanan çift 2023 yılında evi satışa çıkardı ve ev hâlâ satılmadı. 12 yatak odası, 24 banyo ve tam donanımlı bir basketbol sahası bulunan ev için başlangıçta 68 milyon dolar istemişlerdi, ancak fiyat 52 milyon dolara kadar düştü.

esnasında Affleck’in malikanedeki tüm hissesini eski eşine ücretsiz olarak devrettiği öğrenildi. Mahkeme belgesinde, mal paylaşımı anlaşmasının bir parçası olarak "eşler arasında mülk devri" ifadesi yer aldığı ortaya çıktı.

Lopez ve Affleck çifti, ilk olarak 2002'de birlikte olmaya başladı ve 2004'te nişanı attı. 2021'de tekrar bir araya gelen ikili, bir yıl sonra evlendi. Ancak Lopez, 2024'te boşanma davası açtı. Çift, Ocak 2025'te resmen boşandı.

JENNIFER LOPEZ KAÇ YAŞINDA?

24 Temmuz jennifer Lopez, Amerikalı oyuncu, şarkıcı, moda tasarımcısı, hayırsever, iş insanı, dansçı ve yapımcı. Gösteri dünyasına katılmaya 1986'da oynadığı My Little Girl filminde aldığı küçük bir rolden sonra karar verdi. Lopez'in ilk başrol filmi 1997'de oynadığı Selena adlı biyografik bir filmdir. Gelecek yılda Lopez Out of Sight filmiyle 1 milyon $ üzerinde kazanan ilk Latin oyuncusu olmuştur. 1999'da ilk stüdyo albümü On the 6'le müzik kariyerine giriş yapmıştı.

TarihKişiMesleklerÖnemli Olaylar
1986Jennifer LopezAmerikalı oyuncu, şarkıcı, moda tasarımcısı, hayırsever, iş insanı, dansçı ve yapımcıMy Little Girl filminde küçük bir rol aldı, gösteri dünyasına katılma kararı aldı.
1997Jennifer LopezAmerikalı oyuncu, şarkıcı, moda tasarımcısı, hayırsever, iş insanı, dansçı ve yapımcıSelena adlı biyografik filmde ilk başrolünü oynadı.
1998Jennifer LopezAmerikalı oyuncu, şarkıcı, moda tasarımcısı, hayırsever, iş insanı, dansçı ve yapımcıOut of Sight filmiyle 1 milyon $ üzerinde kazanan ilk Latin oyuncusu oldu.
1999Jennifer LopezAmerikalı oyuncu, şarkıcı, moda tasarımcısı, hayırsever, iş insanı, dansçı ve yapımcıİlk stüdyo albümü On the 6 ile müzik kariyerine giriş yaptı.
