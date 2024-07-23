Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan imajını yeniledi! Yeni haline beğeni yağdı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
23 Temmuz 2024 15:20 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 15:20
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde oynadığı Leyla karakteriyle büyük beğen toplayan Ebru Özkan, imajını yeniledi. Uzun saçlarını kısacık kestiren Ebru Özkan'a ünlü isimlerden beğeni yağdı.
Hanımın Çiftliği, Paramparça ve Şahin Tepesi gibi dizilerde rol alan Ebru Özkan, yaz tatiliyle beraber imajını tazeledi. Uzun saçlarını kısa kestiren Ebru Özkan'a ilk beğeni eşi Ertan Sabah'tan geldi.
EBRU ÖZKAN'NIN YENİ TARZINA YORUM YAĞDI
Sosyal medya hesabından yeni imajını paylaşan Ebru Özkan'a Helin Kandemir, Aybuke Pusat, Şükran Ovalı ve Damla Colbay gibi isimlerden beğeni yağdı.
EBRU ÖZKAN KİMDİR?
18 Kasım 1978 Ankara doğumlu Ebru Özkan, Türk oyuncudur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden mezundur. Oyunculuk kariyerinde zirveye ulaştığı proje ise Hanımın Çiftliği projesidir. Bu projenin ardından peş peşe dizilerde rol alan Ebru Özkan, son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol aldı.
Kaynak: tgrthaber.com