Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan imajını yeniledi! Yeni haline beğeni yağdı

23 Temmuz 2024 15:20 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 15:20

Hanımın Çiftliği, Paramparça ve Şahin Tepesi gibi dizilerde rol alan Ebru Özkan, yaz tatiliyle beraber imajını tazeledi. Uzun saçlarını kısa kestiren Ebru Özkan'a ilk beğeni eşi Ertan Sabah'tan geldi.

EBRU ÖZKAN'NIN YENİ TARZINA YORUM YAĞDI

Sosyal medya hesabından yeni imajını paylaşan Ebru Özkan'a Helin Kandemir, Aybuke Pusat, Şükran Ovalı ve Damla Colbay gibi isimlerden beğeni yağdı.

EBRU ÖZKAN KİMDİR?

18 Kasım 1978 Ankara doğumlu Ebru Özkan, Türk oyuncudur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden mezundur. Oyunculuk kariyerinde zirveye ulaştığı proje ise Hanımın Çiftliği projesidir. Bu projenin ardından peş peşe dizilerde rol alan Ebru Özkan, son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol aldı.