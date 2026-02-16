Bengü ile Serdar Ortaç'tan nostaljik görüntüler! Korkma Kalbim şarkısının ilk kayıt görüntüleri ortaya çıktı

2000’li yıllara damga vuran pop şarkıcıları arasında yer alan Bengü ve Serdar Ortaç'ın yıllar öncesine ait videosuna beğeni yağdı. İkilinin ilk kez düet yaptığı Korkma Kalbim klibindeki görüntülerine beğeni yağdı.

SERDAR ORTAÇ VE BENGÜ 19 SENE ÖNCESİNE GÖTÜRDÜ

İkilinin 2007 yılında birlikte seslendirdiği “Korkma Kalbim”, çıktığı dönemde büyük ses getirmiş, uzun süre listelerde zirvede kalmıştı. Aradan geçen yılların ardından şarkının ilk kez kaydedildiği stüdyo görüntüleri ortaya çıktı.

O dönemde çok dinlenen “Korkma Kalbim”, Bengü’nün kariyerinde önemli bir sıçramaya sebep olurken, Serdar Ortaç’ın da pop müzikteki iddiasını pekiştirmişti. Yıllar geçmesine rağmen hâlâ dinlenmeye devam eden parça ortaya çıkan bu görüntülerle yeniden gündeme taşındı.

SERDAR ORTAÇ İLE BENGÜ'NÜN DEĞİŞİMİNE YORUM YAĞDI

Şuanda 56 yaşında Serdar Ortaç ile 46 yaşında olan Bengü'nün yıllar içindeki değişimlerine yorum yağdı. Bengü'nün henüz 27 yaşında, Serdar Ortaç'ın ise 37 yaşında olduğu o yıllardaki hallerine "Ne kadar küçükler", "İki dev isim burada daha çok genç" gibi yorumlar yapıldı.