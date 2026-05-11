Ünlü şarkıcı Bengü, Kültür Yolu Festivali kapsamında geçtiğimiz gün Mersin’de sahne aldı. Şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz anlar veren Bengü, konser sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Sahnede üzgün dakikalar ise sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bengü Mersin konserinde gözyaşlarını tutamadı! Sahne de üzgün dakikalar sosyal medyada gündem oldu Ünlü şarkıcı Bengü, Mersin'de verdiği Kültür Yolu Festivali konserinde 'Saygımdan' şarkısını seslendirirken, binlerce hayranının hep bir ağızdan söylediği şarkı karşısında duygulanarak gözyaşlarını tutamadı. Bengü, Kültür Yolu Festivali kapsamında Mersin'de sahne aldı. Konser sırasında 'Saygımdan' adlı şarkısını söylerken, binlerce hayranı hep bir ağızdan şarkıyı söyledi. Bu durum karşısında Bengü sahneden gözyaşlarına hakim olamadı. Bengü'nün bu anları sosyal medyada gündem oldu. Metinde, Bengü'nün daha önce 'Ağla Kalbim' şarkısını söylerken de benzer bir durum yaşadığı ve o dönemde boşanma sürecinde olduğu bilgisi yer alıyor.

BENGÜ MERSİN KONSERİNDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Şarkılarıyla küçükten büyüğe herkesin sevdiği isimlerden biri olan Bengü, geçtiğimi günlerde Kültür Yolu Festivali kapsamında Mersin’de hayranlarıyla buluştu. Binlerce hayranıyla Mersin konserinde buluşan Bengü, sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. Küçükten büyüğe herkesin sevdiği isimlerden olan şarkıcı, sahne de duygu dolu anlara da imza attı.

Sevilen şarkılarıyla hayranlarına ve sevenlerine müzik ziyafeti veren şarkıcı Bengü, ilerleyen saatlerde gözyaşlarını tutamadı. Saygımdan adlı şarkısını söyleyen kalabalık, Bengü’yü şaşırttı. Dev bir koroyuu andıran konserde binlerce kişinin şarkıyı söylemesi şarkıcıyı duygulandırdı.

Saygımdan şarkısının adeta koro halinde söylenmesi üzerine Bengü, adeta duygu patlaması yaşadı. Hayranlarının ve sevenlerinin tek bir ağızdan ‘Saygımdan’ şarkısını söylemesi üzerine şarkısını yarıda kesen Bengü adeta hıçkırıklara büründü.

Bengü’nün o anlardaki görüntüleri kısa sürede gündem oldu. Bengü’nün konserine giden hayranları, o anları cep telefonlarıyla kaydettiler. Görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü. Bengü hayranları ve sevenleri tarafından büyük ilgi görerek magazin olayı haline geldi.

SAHNEDE ÜZGÜN DAKİKALAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sahnede üzgün dakikalar, sosyal medyada gündem olurken akıllara Bengü’nün yıllar önce ‘Ağla Kalbim’ şarkısını söylerken sahne de ağladığı geldi. Ünlü isim o zamanlarda da bir ağızdan binlerce kişi tarafından söylenen şarkısıyla sahnede dakikalarca ağlamıştı.

Ancak o dönemlerde boşanma süreci de sık sık gündeme gelen Bengü, sahnedeki ağlamasıyla da çok konuşulmuştu. 6 yıllık eşi Selim Selimoğlu’ndan boşandıktan sonra verdiği konserde ağlaması o dönemlerde sosyal medyada gündem olmuştu.

Şimdilerde de Mersin’de verdiği konserde ‘Saygımdan’ şarkısının söyleyen binlerce kişi tarafından söylenmesi Bengü’yü tekrardan duygulandırdı. O anlar konsere gidenler tarafından kayıt altına alındı. Bengü’nün o anları sosyal medyada gündem oldu.