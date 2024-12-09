Bengü'den manidar 'Karma' paylaşımı geldi! Saniyeler içinde binlerce destek mesajı yağdı

09 Aralık 2024 17:17 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 17:19

Şarkıcı Bengü, geçtiğimiz ay iki çocuğunu babası Selim Selimoğlu’ndan boşandı. Haklarında çıkan ayrılık kararını her seferinde yalanlayan Bengü, ayrılık paylaşımıyla herkesi şaşırtmıştı. Sosyal medya hesabından imalı paylaşımda bulunan Bengü’ye destek mesajı yağdı.

Bengü​, 2018 yılında evlendiği Selim Selimoğlu’ndan geçtiğimiz ay boşandı. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin iki çocuğu anne Bengü’ye verilirken, iki ismin boşanma​ nedeni olarak çeşitli iddialar ortaya atıldı. Sessizliğini koruyan Bengü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'karma' imasında bulundu.

BENGÜ'DEN MANİDAR PAYLAŞIM

Boşandığı günden itibaren eski eşiyle ilgili hiçbir yerde konuşmayan Bengü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla imada bulundu. Bengü, 'Karma' yazısıyla paylaştığı videoda, "Zamanı geldiğinde herkes başkasına yaptıklarını bizzat yaşayacak. Ne eksik, ne fazla” dedi.

BENGÜ VE SELİM SELİMOĞLU'NUN NEDEN BOŞANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Aramızda Kalmasın'da konuşan Müge Dağıstanlı, Bengü ve Selim Selimoğlu'nun boşanma nedeni hakkında konuşarak, 'Bengü ailesine çok düşkün. İzmir Çeşme​'de yazlıkları var. Çocuklarını alıp yazlığa gidiyor tatile gidiyor ama görüntülerde hiç Selim Selimoğlu yok. 1,5 yıl önce duyduk... Bu iddiayı Bengü kapattı. 'Her ailede tatsızlıklar olabilir, yenebileceğimizi düşünüyoruz' dedi." diyerek çift arasında uzun süredir devam eden sorunların olduğunu belirtti.