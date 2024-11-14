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Berdan Mardini evini arabasını satıp fabrika kurmuştu! Kilosu 14 bin Euro'dan satılıyor

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
14 Kasım 2024 16:39 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 16:39
Berdan Mardini evini arabasını satıp fabrika kurmuştu! Kilosu 14 bin Euro&#039;dan satılıyor

Ünlü türkücü Berdan Mardini, 2018 tüm mal varlığını satarak memleketinde 120 milyon TL'ye fabrika kurmuştu. Mardin'de gül yağı ve suyu fabrikasında işlenen güllerle dünyaya açılan Berdan Mardini, kilosunu 14 bin Euro'dan satıyor

Farklı giyim tarzıyla adından söz ettiren ünlü türkücü Berdan Mardini​, şimdilerde ise 2018 yılında kurduğu fabrika ile gündemde yer aldı. Evini, arabasını ve tüm birikimini fabrikaya yatıran Berdan Mardini, şimdi ise dünyaya açılıyor. 

BERDAN MARDİNİ PARAYA PARA DEMİYOR 

Berdan Mardini, 4 yıl önce evini arabasını satıp Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle 120 milyon TL'ye, memleketi Mardin​'de fabrika kurmuştu. Tüm yatırımını gül yağı ve suyuna yatırım yapan Berdan Mardini, 4 yıl sonra dünyaya açılıyor. 

Berdan Mardini evini arabasını satıp fabrika kurmuştu! Kilosu 14 bin Euro'dan satılıyor - 1. Resim

350 kişiye istihdam sağlayan Berdan Mardini, güllerin fabrikada işlenmesi sonucu elde edilen gül yağı ve suyu iç piyasanın yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine satılıyor.

Berdan Mardini evini arabasını satıp fabrika kurmuştu! Kilosu 14 bin Euro'dan satılıyor - 2. Resim

KİLOSUNU 14 BİN EURODAN SATIYOR

Berdan Mardini güllerin satışlarından yaşadığı mutluluğu dile getirirken, "Fabrikada yüzde 90 kadın istihdamını sağladığımız için çok mutluyuz. Sezonda 400 kişi çalışıyor. Gülün geçen sene bir kilosu 14 bin eurodan satıldı." demişti.

Berdan Mardini evini arabasını satıp fabrika kurmuştu! Kilosu 14 bin Euro'dan satılıyor - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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