Berdan Mardini'den vinç isyanı! Yetkililere seslendi

07 May 2024 14:43 - Güncelleme : 07 May 2024 14:44

Şarkıcı Berdan Mardini, çocuklarını okula götürdüğü esnada gördüğü vinçe sitem etti. Çocukların tepesinde vincin dolaştığını belirten Mardini, yetkililere seslendi.

BERDAN MARDİNİ'DEN VİNÇ İSYANI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı, "Bir insanın hayatı bu kadar ucuz olmamalı! İki evladımla beraber yüzlerce çocuğumuzun eğitim gördüğü okulun hemen yanı başında herkesin hayatını tehlikeye atan bir inşaat devam ediyor. Çocuklarımızın üzerinden sürekli olarak tonlarca ağırlık taşıyan vinç geçiyor. Her gün çocuklarımı okula bıraktığımda aklım orada kalıyor! Üstelik okulun ve biz velilerin tüm uyarılarına rağmen! İlgili makamları lütfen ama lütfen bu olaya el atmaya çağırıyorum. Öğretim saatleri dışında bu işi yapmak, saati ona göre kaydırmak zor olmamalı!" dedi.