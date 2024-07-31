Beren Saat hasreti bitti! Yeni projeyle geri dönüyor

31 Temmuz 2024 17:13 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 17:13

Aşka Sürgün, Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne? ve İntikam gibi yapımlarda rol alan Beren Saat, son dönemde en çok dizi ve film teklifi alan oyuncuların başında geliyor. Beren Saat gelen projeler arasından seçimin yaptı.

BEREN SAAT'TEN YENİ PROJE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Beren Saat yeni sezonda yeni film projesiyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Gizli Dolap filmine 'evet' cevabını verdi. Filmin yönetmen koltuğunda Bergen ve Bihter filmiyle de beğeni toplayan Caner Alper ile Mehmet Binay oturacak. Sonbaharda çekimleri başlayacak filmde Beren Saat'in hangi karaktere bürüneceği merak konusu oldu.