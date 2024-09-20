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Beren Saat'in yeni projesindeki rol arkadaşları belli oldu

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
20 Eylül 2024 03:53 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 03:53
Beren Saat&#039;in yeni projesindeki rol arkadaşları belli oldu

Beren Saat uzun bir aradan sonra yeniden setlere dönüyor. Televizyon projelerini yine reddeden güzel oyuncu platformdan gelen film teklifine onay verdi. Gizli Dolap projesinde iki ünlü erkek rol alacak.

Beren Saat​ hayranları dizi projesi beklerken yeniden film projesiyle ekranlara dönüyor. Geleneksel televizyon projesini kabul etmeyen oyuncu Gizli Dolap filminde rol alacak. Saat'in partnerleri de belli oldu.

Burcu Görgün’ün ‘İnsanın hamuru sevgiden yapılmıştır’ sloganıyla kaleme aldığı film, Prime Video’da  izlenebilecek. Caner Alper ile Mehmet Binay’ın yöneteceği “Gizli Dolap” filmi 24 Eylül'de sete çıkacak.

Beren Saat'in yeni projesindeki rol arkadaşları belli oldu - 1. Resim

BEREN SAAT'E EŞLİK EDECEK ERKEK OYUNCULAR BELLİ OLDU

Filmde Beren Saat'in canlandıracağı Rengin Alaz‘ın eşi Barış’a Yiğit Özşener oynarken, Rengin’in yıllar sonra karşısına çıkan gençlik aşkı Cem rolünü de Furkan Andıç canlandıracak.

Beren Saat'in yeni projesindeki rol arkadaşları belli oldu - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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