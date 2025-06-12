Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'in tatili kabusa döndü! Paris'te dolandırıldılar

2015 Miss Turkey dördüncüsü ve Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, Paris tatilinde dolandırıldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü isim, 'Saf yüzüm beni hedef haline mi getirdi?' sözleriyle yaşadıkları olayı paylaştı.

BERFU VE ESER YENENLER ÇİFTİNİN TATİLİ KABUSA DÖNDÜ

Eser Yenenler ile 2019 yılında evlenen ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Berfu Yenenler, bu kez yaşadığı talihsiz bir olayı anlattı. Ünlü çift, ünlü şarkıcı Billie Eilish'in konserine katılmak için Paris'e gitti. Paris tatilinden sık sık paylaşım yapan Yenenler, burada dolandırıldıklarını söyledi.

Instagram hesabından açıklama yapan Berfu Yenenler, "Yıl dönümümüzdü. Nasıl düştüm bu tezgaha, nasıl kandım sinsilere? Saf, masum yüzüm beni hedef haline mi getirdi, neler oldu! Çerçeveletip evimizin baş köşesine asılması lazım artık, mecbur," ifadelerini kullandı. Yıldönümü bahanesiyle kendilerine hediye verileceği söylenerek kandırıldıklarını belirten Yenenler, "Yıldönümünüz gelin, hediye verelim dediler. Meğer bir balon hediyeymiş. 3 fotoğrafa 300 euro verdik," sözleriyle yaşadıklarını anlattı.