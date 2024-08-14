Bergen öldürülmesinin 35'inci yıl dönümünde de unutulmadı

14 Ağustos 2024 18:28 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 18:38

Mersin'e Bergen olarak tanınan Belgin Sarılmışer'i anmak için gelen farklı kentlerden gelen hayranları, Akbelen Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret etti. Mezara çiçek bırakan katılımcılar, dua okudu.

"ÇOK CANA YAKIN VE MÜTEVAZI BİRİYDİ"

Çorum'dan gelen Emrah Aksu, AA muhabirine, her yıl mezar başındaki anma programına katıldığını söyledi.

Uzun yıllardır Bergen'in şarkılarını dinlediğini belirten Aksu, "Bergen ile 1988'de Çorum'daki konseri öncesi tanışmıştım. Çok cana yakın ve mütevazi biriydi. İnsanlara verdiği sevgi, heyecan inanılmazdı." dedi.

Antalya'dan gelen Mehmet Tohma da sanatçının şarkılarını sevdiğini, mezarını ilk kez gördüğü için duygulandığını anlattı.

Kentte yaşayan İbrahim Togay ise Bergen'i unutmadıklarını göstermek için bir araya geldiklerini kaydetti.

BERGEN KİMDİR?

Şarkıcı Bergen, 15 Temmuz 1959 doğumludur. Şarkıcı 30 yaşında kurşunlanarak hayatını kaybetti. 1982 yılında, o dönemki sevgilisi Halis Serbes tarafından yüzüne kezzap atıldı. Bu olay Bergen'in hayatını sonsuza dek değiştirdi. Şarkıcılığa tek gözünü kapattığı bandajlarıyla cinayete kurban gidene dek devam etti.