Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Bergüzar: Bir aşk türküsünün rekoru

2023 yılında kayıtlarına başlanan Sabahat Akkiraz’ın Harabati albümündeki eserlerden birisi olan Bergüzar 2025 yılının ülkemizde en çok dinlenen türkü oldu. Sadece TikTok yaratımları 589.3 milyon olan Bergüzar dijital platformlarda da 100 milyondan fazla dinlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bergüzar: Bir aşk türküsünün rekoru
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 17:29

Bergüzar’ın Müzik Prodüktörü Hasan Akkiraz ile hem Bergüzar’ı hem de ülkemizdeki çalışmalarını konuştuk. 1999 dan beri Akkiraz Müzik ve Favela Records TR de albümler yapıyorsun. Ailende önemli müzisyenler var.

NERDEN BAŞLAMALIYIZ ÇALIŞMALARA?

Aslında müziğin içine doğdum denebilir. Gözümü açtığım andan itibaren evde ozanlar, önemli müzisyenler ve yapımcıları gördüm. Benim için de ablam ve abilerim gibi müzik özellikle türküler nefes aldığım alandı. Ama ben onlardan farklı olarak bir dünya müziği yaratabilir miyizin peşindeydim. 1996 da Londra Jazz Festivalinde türküler ve jazz üzerine Echoes From Anatolia projesini yaptık. Ve onlarca kez sahneledik. Türküler için FUSION yapmak en mutlu olduğum zamanlardı. Jazz, Elektronik müzik gibi tarzlarla türküler daha genç ve geniş bir kitlede dinleyici buldu. Yılda yüz konser yapar, onlarca albüm hazırlar hala geldik. 99’da şirketimi kurdum ve hala kayıtlar yapmaya, konserlerde boy göstermeye devam ediyorum. Önemli müzisyenlerle çalışıyorum. Mercan Dede, Babazula, Sabahat Akkiraz, Erdal Erzincan, Arif Sağ, Erci-E, Erol Parlak, Hüsnü Şenlendirici, Barbaros Erköse gibi sanatçılar ile çalışacak kadar şanslıyım.

Bergüzar: Bir aşk türküsünün rekoru

PEKİ BERGÜZAR İÇİN NELER SÖYLEYECEKSİN?

Bergüzar Fatih ve Ferhat Demirhan kardeşlerin eseri. Eşimin köyünde söylenirmiş. Eşim dikkatimi çekti. Stüdyoda yaparken müzisyen abim İsmail İlknur bunu uzun bir versiyon yapalım dedi. Ben de istediğimiz gibi yapabiliriz dedim. Sonrası inanılmaz bir başarı oldu. Konserlerde insanlar Bergüzar diye bağırmaya, sosyal medyada yüz milyonlarca paylaşıma ve dijital platformlarda yüzlerce milyon dinlenme. Ve bunlar için ne reklam alındı ne ekstra bir çalışma yapıldı. Halk Bergüzar’da kendisini buldu. Bizim kayıttan ve başarıdan sonra Arabesk olarak, Enstrümantal olarak, Roman havası olarak, Semah olarak bile söylenmeye ve paylaşılmaya başlandı. Sabahat Akkiraz ile bu tip başarıları Kınalı Kar, Değme Felek, Tevhid, Ses Verin Sesime Dağlar, Beni Beni, Dağlar Kardeşimi Geri Ver, Ne Ağlarsın gibi eserlerle de yakalamıştık ama rakamsal olarak Bergüzar inanılmaz noktalara ulaştı. Pandemi sonrası iyileşmek için aranan yollardan kuşkusuz en önemlisi müzik ve Bergüzar iki yıldır kabına sığamıyor. Tabi sahte dinleme sayıları için satın alınan bot dinlemeler ve hatta kara para aklanıyor söylentisinin ayyuka çıktığı bu dönemde Bergüzarın doğal dinleme sayıları gelecek için de umut verici.

FARKLI ÇALIŞMALAR YAPMAYA DEVAM EDECEK MİSİN?

Tabi ki edeceğim. Ülke gündemine yakalanmazsak uluslararası sanatçılarla yeni müzikler üretmeye ve türküleri, eserlerimi paylaşmaya devam edeceğim. Bir dünya müziği yaratabilir miyiz? Evet. Bunun için her şeyimiz var sadece vizyona ve yeteneğe ihtiyacımız var. Benim işim de bunları bir araya getirmek. İşin finalinde biz insanlar için müzik üretmeye çalışıyoruz. Hayatın zor olduğu bu zaman diliminde sanata ve özellikle müziğe daha çok ihtiyaç var. Yeni müzik dilleri yaratarak yabancılaşan insanların arasında farklı köprüler kurabilir bu dijital çağda. Bunu başaracak müzik kültürü ve birikimine sahibiz. Sadece yeni dillere ihtiyacımız var. Melodiler artık daha basit ve anlaşılır. Bunu doğru bulmayanlar var. Ama bu yeni yüzyıl kendi müzik dilini böyle üretiyor. Akasid ismiyle yaptığım KOYVER bunun ilk örneklerinden. Oldukça sade, kökleri Anadolu ama uzandığı alan dünya olan bu eserin devamında da bu tip şarkılar üretip kendi müzik dilimi kökleştirmeye çalışacağım.

2026 İÇİN NELER SÖYLERSİN?

Savaş rüzgarları esiyor tüm dünyada. Burada barış dili için daha çok ortak nokta ve dil bulmalıyız. Siyasetçilerin diliyle devam edersek paramparça olacağız. O zaman ilk yapmamız gereken daha çok üretmek, daha yeni müzik yolları bulmak ve bu savaş diline rağmen barışın peşinde koşmak zorundayız.

ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.