Bergüzar: Bir aşk türküsünün rekoru

Bergüzar’ın Müzik Prodüktörü Hasan Akkiraz ile hem Bergüzar’ı hem de ülkemizdeki çalışmalarını konuştuk. 1999 dan beri Akkiraz Müzik ve Favela Records TR de albümler yapıyorsun. Ailende önemli müzisyenler var.

NERDEN BAŞLAMALIYIZ ÇALIŞMALARA?

Aslında müziğin içine doğdum denebilir. Gözümü açtığım andan itibaren evde ozanlar, önemli müzisyenler ve yapımcıları gördüm. Benim için de ablam ve abilerim gibi müzik özellikle türküler nefes aldığım alandı. Ama ben onlardan farklı olarak bir dünya müziği yaratabilir miyizin peşindeydim. 1996 da Londra Jazz Festivalinde türküler ve jazz üzerine Echoes From Anatolia projesini yaptık. Ve onlarca kez sahneledik. Türküler için FUSION yapmak en mutlu olduğum zamanlardı. Jazz, Elektronik müzik gibi tarzlarla türküler daha genç ve geniş bir kitlede dinleyici buldu. Yılda yüz konser yapar, onlarca albüm hazırlar hala geldik. 99’da şirketimi kurdum ve hala kayıtlar yapmaya, konserlerde boy göstermeye devam ediyorum. Önemli müzisyenlerle çalışıyorum. Mercan Dede, Babazula, Sabahat Akkiraz, Erdal Erzincan, Arif Sağ, Erci-E, Erol Parlak, Hüsnü Şenlendirici, Barbaros Erköse gibi sanatçılar ile çalışacak kadar şanslıyım.

PEKİ BERGÜZAR İÇİN NELER SÖYLEYECEKSİN?

Bergüzar Fatih ve Ferhat Demirhan kardeşlerin eseri. Eşimin köyünde söylenirmiş. Eşim dikkatimi çekti. Stüdyoda yaparken müzisyen abim İsmail İlknur bunu uzun bir versiyon yapalım dedi. Ben de istediğimiz gibi yapabiliriz dedim. Sonrası inanılmaz bir başarı oldu. Konserlerde insanlar Bergüzar diye bağırmaya, sosyal medyada yüz milyonlarca paylaşıma ve dijital platformlarda yüzlerce milyon dinlenme. Ve bunlar için ne reklam alındı ne ekstra bir çalışma yapıldı. Halk Bergüzar’da kendisini buldu. Bizim kayıttan ve başarıdan sonra Arabesk olarak, Enstrümantal olarak, Roman havası olarak, Semah olarak bile söylenmeye ve paylaşılmaya başlandı. Sabahat Akkiraz ile bu tip başarıları Kınalı Kar, Değme Felek, Tevhid, Ses Verin Sesime Dağlar, Beni Beni, Dağlar Kardeşimi Geri Ver, Ne Ağlarsın gibi eserlerle de yakalamıştık ama rakamsal olarak Bergüzar inanılmaz noktalara ulaştı. Pandemi sonrası iyileşmek için aranan yollardan kuşkusuz en önemlisi müzik ve Bergüzar iki yıldır kabına sığamıyor. Tabi sahte dinleme sayıları için satın alınan bot dinlemeler ve hatta kara para aklanıyor söylentisinin ayyuka çıktığı bu dönemde Bergüzarın doğal dinleme sayıları gelecek için de umut verici.

FARKLI ÇALIŞMALAR YAPMAYA DEVAM EDECEK MİSİN?

Tabi ki edeceğim. Ülke gündemine yakalanmazsak uluslararası sanatçılarla yeni müzikler üretmeye ve türküleri, eserlerimi paylaşmaya devam edeceğim. Bir dünya müziği yaratabilir miyiz? Evet. Bunun için her şeyimiz var sadece vizyona ve yeteneğe ihtiyacımız var. Benim işim de bunları bir araya getirmek. İşin finalinde biz insanlar için müzik üretmeye çalışıyoruz. Hayatın zor olduğu bu zaman diliminde sanata ve özellikle müziğe daha çok ihtiyaç var. Yeni müzik dilleri yaratarak yabancılaşan insanların arasında farklı köprüler kurabilir bu dijital çağda. Bunu başaracak müzik kültürü ve birikimine sahibiz. Sadece yeni dillere ihtiyacımız var. Melodiler artık daha basit ve anlaşılır. Bunu doğru bulmayanlar var. Ama bu yeni yüzyıl kendi müzik dilini böyle üretiyor. Akasid ismiyle yaptığım KOYVER bunun ilk örneklerinden. Oldukça sade, kökleri Anadolu ama uzandığı alan dünya olan bu eserin devamında da bu tip şarkılar üretip kendi müzik dilimi kökleştirmeye çalışacağım.

2026 İÇİN NELER SÖYLERSİN?

Savaş rüzgarları esiyor tüm dünyada. Burada barış dili için daha çok ortak nokta ve dil bulmalıyız. Siyasetçilerin diliyle devam edersek paramparça olacağız. O zaman ilk yapmamız gereken daha çok üretmek, daha yeni müzik yolları bulmak ve bu savaş diline rağmen barışın peşinde koşmak zorundayız.