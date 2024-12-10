Bergüzar Korel Yeşilçam oyuncularını karşısında gördü çığlığı bastı! Türkan Şoray, Ediz Hun, Emel Sayın şaştı kaldı

10 Aralık 2024 11:08 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 11:08

Pantene Altın Ödülleri'nde karşısında Türkan Şoray, Ediz Hun, Perihan Savaş ve Emel Sayın'ı gören Bergüzar Korel, sempatik tavrıyla beğeni topladı. Yeşilçam oyuncularını karşısında gören Bergüzar Korel, çığlığı bastı.

Annem Ankara dizisiyle ekrana dönen Bergüzar Korel, Altın Kelebek Ödül Töreninde en dikkat çeken isimlerden biri oldu. Ödül törenine katılan Bergüzar Korel, kuliste biranda karşısında Yeşilçam oyuncuları Türkan Şoray,

TÜRKAN ŞORAY, EMEL SAYIN VE EDİZ HUN'U GÖRDÜ NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Uzun bir süredir İngiltere'de olan Bergüzar Korel, yeni dizisi Annem Ankara için Türkiye'ye geri döndü. Yeni dizisiyle gündemde olan Bergüzar Korel, Pantene Altın Kelebek Ödül töreninde sempatik tavırlarıyla da beğeni topladı.

Kuliste Türkan Şoray, İzzet Günay, Ediz Hun, Perihan Savaş, Emel Sayın ve Erol Evgin'i bir anda karşısında gören Bergüzar Korel, büyük şaşkınlık yaşadı. Yeşilçam oyuncularını aniden karşısında gören Bergüzar Korel çığlığı bastı. Herkese sıkıca sarılan Bergüzar Korel, bol bol usta oyuncularla da sohbet etti.