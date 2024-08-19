Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın düğününden ilk kare geldi! Gözyaşları sel oldu
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ağustos 2024 16:34 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 16:41
Yalı Çapkını dizisinde rol alan Beril Pozam ile Ersin Arıcı sade bir törenle evlendi. Tüm ekibin hazır bulunduğu düğüne Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Buçe Buse Kahraman'ın yanı sıra birçok oyuncu da katıldı.
Başrolünde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in rol aldığı Yalı Çapkını dizisinde tanışan Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi. Nikahtan gelen ilk kare sosyal medyayı salladı.
YALI ÇAPKINI OYUNCULARI EVLENDİ
Yalı Çapkını dizinde Abidin karakteriyle yer alan Ersin Arıcı ile Suna karakterini oynayan Beril Pozam evlendi. Sade bir gelinlik tercih eden Beril Pozam beğeni yağmuruna tutulurken, Ersin Arıcı'nın gözyaşları düğüne damga vurdu.
Kaynak: tgrthaber.com