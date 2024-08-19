Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın düğününden ilk kare geldi! Gözyaşları sel oldu

19 Ağustos 2024 16:34 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 16:41

Başrolünde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in rol aldığı Yalı Çapkını dizisinde tanışan Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi. Nikahtan gelen ilk kare sosyal medyayı salladı.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI EVLENDİ

Yalı Çapkını dizinde Abidin karakteriyle yer alan Ersin Arıcı ile Suna karakterini oynayan Beril Pozam evlendi. Sade bir gelinlik tercih eden Beril Pozam beğeni yağmuruna tutulurken, Ersin Arıcı'nın gözyaşları düğüne damga vurdu.



