Berk Atan'dan kaza sonrası ilk fotoğraf! Ölümden dönmüştü

Gönül Dağı dizisinin sevilen oyuncularından Berk Atan, yaşadığı trafik kazasının ardından sessizliğini bozdu. Geçtiğimiz haftalarda içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu ciddi şekilde yaralanan Atan’ın kaburgalarında kırıklar ve akciğerinde zedelenme meydana gelmişti.

ZORLU SÜREÇTEN GEÇİYOR

Kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağ kaburgamda 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma var. Kırıkların akciğere batması sonucu gelişen kanama ve ciğer sönmesine müdahale için dren takıldı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama çok şükür" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNLER SONRA İLK KARE

Tedavisine hastanede devam edilen Berk Atan, sessizliğini Instagram'da paylaştığı bir kareyle bozdu. Üzerine sadece "Çok Şükür" notunu düşen oyuncu, sevenlerine sağlık durumu hakkında umut verdi.