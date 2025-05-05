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 | Suat Vilgen

Berk Atan'dan kaza sonrası ilk fotoğraf! Ölümden dönmüştü

Gönül Dağı dizisi oyuncusu Berk Atan', geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonucu ölümden dönmüştü. Kaburgaları kırılan ve günlerce hastanede tedavi gören genç aktörden ilk fotoğraf paylaşımı geldi

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 08:16
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 08:20

Gönül Dağı dizisinin sevilen oyuncularından Berk Atan, yaşadığı trafik kazasının ardından sessizliğini bozdu. Geçtiğimiz haftalarda içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu ciddi şekilde yaralanan Atan’ın kaburgalarında kırıklar ve akciğerinde zedelenme meydana gelmişti.

Berk Atan'dan kaza sonrası ilk fotoğraf! Ölümden dönmüştü
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ZORLU SÜREÇTEN GEÇİYOR

Kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağ kaburgamda 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma var. Kırıkların akciğere batması sonucu gelişen kanama ve ciğer sönmesine müdahale için dren takıldı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama çok şükür" ifadelerini kullanmıştı.

Berk Atan'dan kaza sonrası ilk fotoğraf! Ölümden dönmüştü
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GÜNLER SONRA İLK KARE

Tedavisine hastanede devam edilen Berk Atan, sessizliğini Instagram'da paylaştığı bir kareyle bozdu. Üzerine sadece "Çok Şükür" notunu düşen oyuncu, sevenlerine sağlık durumu hakkında umut verdi.

Berk Atan'dan kaza sonrası ilk fotoğraf! Ölümden dönmüştü
ETİKETLER
#trafik kazası
#trafik kazası
#sağlık durumu
#oyuncu
#berk atan
#berk atan
#Gönül dağı
#Gönül dağı
#Iyileşme
#Magazin
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