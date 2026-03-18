Berk Oktay, Arka Sokaklar dizisindeki rolü için kanalizasyona atladı

Akasya Durağı, Yasak Elma, Alev Alev ve Savaşçı gibi dizilerde rol alan Berk Oktay, son iki yıldır dünyaya gelen kızı sebebiyle ekranlara kısa bir mola verdi. Aslı Şafak'ın programına konuk olan Berk Oktay, Arka Sokaklar dizisini çekerken yaşadığı zorluklardan bahsetti.
Sevilen oyuncu Berk Oktay, Aslı Şafak'ın sunduğu İşin Aslı programına konuk oldu. Oktay burada 15 yıl önce rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde rolü gereği kanalizasyona girdiğini ve çekimleri dahi kendisi yaptığını açıkladı.
"Yıldız benim hayattaki en büyük şansım" diyen Oktay, "Benim arkamda dağ gibi duran biri. Ben bu yolda hiç yalnız değilim. Arkamda duvar gibi Yıldız var. İnsan güçsüzleşebilir ya da sıkıntı yaşayabilir ama o dönemlerde seni ayağa kaldıran bir kadın. Bu yüzden çok şanslı bir erkeğim" ifadelerini kullandı.
28 Ekim 1982 Ankara doğumlu Berk Oktay, Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı adlı dizide yer aldı. Daha sonra yayımlanan Arka Sokaklar dizisinde rol aldı. Umut Yolcuları dizisinde konuk oyuncu olarak oynadı.