Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Berk Oktay, Arka Sokaklar dizisindeki rolü için kanalizasyona atladı

Arka Sokaklar'da 15 yıl önce Sinan Komiser karakteriyle yer alan Berk Oktay itirafıyla şaşırttı. Fenomen dizi hakkında konuşan Berk Oktay, karakteri için kanalizasyona girdiğini ve oradaki çekimleri kendisinin yaptığını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 17:42

Akasya Durağı, Yasak Elma, Alev Alev ve Savaşçı gibi dizilerde rol alan , son iki yıldır dünyaya gelen kızı sebebiyle ekranlara kısa bir mola verdi. Aslı Şafak'ın programına konuk olan Berk Oktay, dizisini çekerken yaşadığı zorluklardan bahsetti.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Berk Oktay, Aslı Şafak'ın programına konuk olarak kariyeri ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Berk Oktay, Arka Sokaklar dizisini çekerken rolü gereği 15 yıl önce kanalizasyona girdiğini ve çekimleri kendisinin yaptığını belirtti.
Eşi Yıldız'dan bahseden Oktay, onun hayattaki en büyük şansı olduğunu ve zor zamanlarda kendisini ayağa kaldıran bir kadın olduğunu söyledi.
Berk Oktay, 28 Ekim 1982 Ankara doğumludur ve Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanınmıştır.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

BERK OKTAY ROLÜ İÇİN KANALİZASYONA GİRDİ

Sevilen oyuncu Berk Oktay, Aslı Şafak'ın sunduğu İşin Aslı programına konuk oldu. Oktay burada 15 yıl önce rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde rolü gereği kanalizasyona girdiğini ve çekimleri dahi kendisi yaptığını açıkladı.

BERK OKTAY BOŞANMA İDDİALARINA DA CEVAP VERDİ

"Yıldız benim hayattaki en büyük şansım" diyen Oktay, "Benim arkamda dağ gibi duran biri. Ben bu yolda hiç yalnız değilim. Arkamda duvar gibi Yıldız var. İnsan güçsüzleşebilir ya da sıkıntı yaşayabilir ama o dönemlerde seni ayağa kaldıran bir kadın. Bu yüzden çok şanslı bir erkeğim" ifadelerini kullandı.

BERK OKTAY KAÇ YAŞINDA?

28 Ekim 1982 Ankara doğumlu Berk Oktay, Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı adlı dizide yer aldı. Daha sonra yayımlanan Arka Sokaklar dizisinde rol aldı. Umut Yolcuları dizisinde konuk oyuncu olarak oynadı.

ETİKETLER
#arka sokaklar
#berk oktay
#kanalizasyon
#Boşanma Iddiaları
#Aslı Şafak
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.