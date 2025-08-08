Menü Kapat
TGRT Haber
 Dilek Ulusan

Berk Oktay hakkındaki taciz iddiaları hakkında konuştu! Gözler Yıldız Çağrı Atiksoy'a çevrildi

Oyuncu Berk Oktay'ın Yıldız Çağrı Atiksoy'u aldattığı iddiaları magazin gündemine düştü. Berk Oktay'ın Gülsim Ali ile yakınlaştığı iddiaları dolaşırken, Tuğçe Aral'ın açıklamaları çok konuşuldu. Berk Oktay hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

08.08.2025
08.08.2025
ile Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinin evliliğindeki kriz iddiaları, çiftin birlikte yaptığı paylaşımla yalanlanmıştı. Berk Oktay'ın Gülsim Ali ile yakınlaştığı iddiaları sonrası manken Tuğçe Aral'ın Berk Oktay'ı tacizle suçlamasıyla yeni bir gündem oluştu. İddialar sonrası Oktay, avukatı aracılığıyla hukuki süreç başlattığını ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

BERK OKTAY İLE YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'UN EVLİLİĞİNDE KRİZ

Ünlü oyuncular Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022'de evlenerek hayatlarını birleştirmiş, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen kızları Mira Milena ile mutluluklarını taçlandırmışlardı.

Berk Oktay hakkındaki taciz iddiaları hakkında konuştu! Gözler Yıldız Çağrı Atiksoy'a çevrildi

Ancak son günlerde çiftin evliliğiyle ilgili çeşitli iddialar gündeme geldi. Çiftin arasının bozulduğu ve boşanmanın eşiğinde oldukları öne sürüldü. Hatta Berk Oktay'ın rol arkadaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı söylentileri de bu iddialara eklendi.

Berk Oktay hakkındaki taciz iddiaları hakkında konuştu! Gözler Yıldız Çağrı Atiksoy'a çevrildi

Aile içi fırtına durulmuşken bu kez de çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Manken Tuğçe Aral, evli bir oyuncunun tacizine uğradığını açıklayarak, söz konusu ismin Berk Oktay olduğunu ileri sürdü.

Berk Oktay hakkındaki taciz iddiaları hakkında konuştu! Gözler Yıldız Çağrı Atiksoy'a çevrildi

Berk Oktay hakkındaki iddiaları yalanlayarak hukuki süreç başlattığını duyurdu. Oktay yaptığı paylaşımda; "Müvekkilimiz Berk Oktay hakkında bugün sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyası, asılsız ithamlar ve kişilik haklarına yönelik ağır saldırılar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak ortaya atılan bu iddia ve paylaşımların hiçbir somut temele dayanmadığını ve gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz. Müvekkilimizin kişilik haklarını ve itibarını zedeleme amacı taşıyan bu nitelikteki iddialara karşı, müvekkilimizin haklarını korumaya yönelik gerekli hukuki hazırlıkların yapıldığı hususunu saygıyla kamuoyuna duyururuz." dedi.

Berk Oktay hakkındaki taciz iddiaları hakkında konuştu! Gözler Yıldız Çağrı Atiksoy'a çevrildi
