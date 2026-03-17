Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy ile boşanacakları iddialarına ilk kez cevap verdi

Aslı Şafak'la İşin Aslı programının konuğu oyuncu Berk Oktay özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Son olarak Bir Küçük Gün Işığı yapımında rol alan Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile boşanacakları yönünde ortaya atılan iddialara son noktayı koydu.

BERK OKTAY BOŞANMA İDDİALARINI YALANLADI

"Yıldız benim hayattaki en büyük şansım" diyen Oktay, "Benim arkamda dağ gibi duran biri. Ben bu yolda hiç yalnız değilim. Arkamda duvar gibi Yıldız var. İnsan güçsüzleşebilir ya da sıkıntı yaşayabilir ama o dönemlerde seni ayağa kaldıran bir kadın. Bu yüzden çok şanslı bir erkeğim" ifadelerini kullandı.

BERK OKTAY TACİZ İDDİALARIYLA GÜNDEME GELDİ

Manken Tuğçe Aral, ünlü oyuncu Berk Oktay’ın sosyal medya hesabından onu taciz ettiğini bu sürecin eşi hamileyken de devam ettiğini ileri sürmüştü. Ünlü oyuncu Berk Oktay, günlerdir hakkında ortaya atılan taciz suçlamasıyla ilgili ilk defa sessizliğini bozdu.

Berk Oktay resmi instagram hesabından "Eşim Yıldız Çağrı Atiksoy ile olan birlikteliğimiz, önceki evliliğim sona ermesinden sonra başlamıştır. Tüm sürecimize şahit oldunuz. Son günlerde bu durumu çarpıtarak farklı göstermeye çalışan bazı asılsız ve çirkin iddiaların hiçbir gerçeklik payı yoktur. Boşanma sürecim 3 yıl sürmüştür, aldatmaya dayalı hiçbir suçlama yer almamıştır ve bu süreçte Yıldız’ın adı dahi konu olmamıştır, olamazdı da zaten” demişti.