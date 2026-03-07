Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Berkay Şahin müjdeyi verdi! 3'üncü kez baba oluyor

Şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesaplarından mutluluklarını paylaştı. Çifti üçüncü kez anne ve babalık heyecanı yaşıyor.

Berkay Şahin müjdeyi verdi! 3'üncü kez baba oluyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 09:55

Berkay Şahin ve 2016 yılında dünyaevine girdiği eşi Özlem Ada Şahin'den müjdeli haber geldi. Çift, üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün saydıklarını duyurdu.

BERKAY ŞAHİN BABA OLUYOR

Ultrason görüntüsü eşliğinde paylaşım yapan Berkay ile Özlem Ada Şahin, "Cuma günü sizlere hayırlı bir haber vermek istedik" derken, çiftin 'anne' ve 'baba' yazılı şapkaları da dikkatlerden kaçmadı.

Berkay Şahin müjdeyi verdi! 3'üncü kez baba oluyor

BERKAY ŞAHİN VE ÖZLEM ADA ŞAHİN'E TEBRİK MESAJI YAĞDI

2017 yılında ilk kızları Arya’yı kucaklarına alan çift, 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira’nın doğumuyla ailelerini büyütmüştü. Bengü, Demet Akalın, İbrahim Büyükak, Yasemin Şefkatli'den de tebrik mesajı yağdı.

Berkay Şahin müjdeyi verdi! 3'üncü kez baba oluyor

ÖZLEM ADA ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

29 Ekim 1991 doğumlu Özlem Ada Şahin, Ayvalık doğumlu. Küçük yaşlarda bale eğitimi alarak model olmaya karar veren oyuncu ve model Şahin, birçok markanın defilelerinde podyuma çıktı. 2011 yılında ekranlara gelen başrollerini Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Nebahat Çehre’nin paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol aldı.

Berkay Şahin müjdeyi verdi! 3'üncü kez baba oluyor
ETİKETLER
#hamilelik
#Berkay Şahin
#Üçüncü Çocuk
#Özlem Ada Şahin
#Baba Oluyor
#Magazin
