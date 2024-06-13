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Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel'den sürpriz hamle! Paylaşımları ele verdi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
13 Haziran 2024 12:29 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 12:29
Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel&#039;den sürpriz hamle! Paylaşımları ele verdi

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel'in yeni sevgilisi Bertuğ Özgür Yıldırım ile nişanlandıkları öne sürüldü. 21 yaşındaki Bertuğ Özgür Yıldırım ile 29 yaşındaki Ala Tokel sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

İlk olarak İstinye'de kameralara yakalanan Ala Tokel ile Bertuğ Özgür Yıldırım, sorular karşısında sessizliklerini korumuştu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftin 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde nişanladıkları öne sürüldü. 

ALA TOKEL İLE BERTUĞ ÖZGÜR NİŞANLANDI 

Bir süredir aşk yaşayan Ala Tokel ile milli futbolcu Bertuğ Özgür'ün nişanlandığı iddia edildi. Kameralara yakalanan iki isim, sosyal medyada ayrı ayrı fotoğraf paylaşsa da taktıkları yüzük, takipçilerinin gözünden kaçmadı. Birlikteliklerini resmileştirmeye hazırlanan Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel'in, evlilik yolunda ilk adımı attığı öne sürüldü. 

Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel'den sürpriz hamle! Paylaşımları ele verdi - 1. Resim

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER 

Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel, ilk kez geçtiğimiz ay İstinye'de görüntülendi. İkiliye sosyal medya fenomeni Danla Biliç de eşlik etmişti. Çift, basın mensuplarını fark eden çift, neye uğradığını şaşırmıştı.

 

Kaynak: TGRT Haber
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