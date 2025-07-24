Beş yıldır evinden dışarı çıkmayan Harika Avcı hastaneye kaldırıldı!

Yeşilçam oyuncusu Harika Avcı, uzun süredir sağlık sorunları yaşıyor. Kirasını ödemediği ve bu sebeple ev sahibi ile de sorunlar yaşadığı bilinen Harika Avcı'nın dün hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Serumla ayakta duran Harika Avcı sevenlerini korkuttu.

HARİKA AVCI'NIN DURUMU KRİTİK

Onur Akay, Harika Avcı'nın hastaneye kaldırıldığını belirterek, 'Aslında bu olay, "sessiz çığlık" gibi bir şey! Harika Avcı yetersiz beslenme nedeniyle, 02.50’de hastaneye kaldırıldı. (stres, ekonomik zorluklar, psikolojik mücadeleler vb.) Bedeni yorulmuştu ama ruhu hep güçlüydü… Şu an kendisine verilen serumun sihri bile işe yaramıyor ve hiçbir şeyin üstesinden gelemiyor. Allah’ım yardımcısı olsun inşallah.'' dedi.

Ünlü sanatçının son yaptığı açıklamalarda "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz" dediği iddia edilmişti. İddianın sahibi ise Onur Akay'dı.

HARİKA AVCI 5 YILDIR EVDEN DIŞARI ÇIKMIYOR

Harika Avcı’nın ev sahibi Cebrail Şık, "Yaklaşık 5 yıldır kendisiyle iletişim kurmak, yardımcı olmak isteyen yakın çevresi ve sanatçı dostlarından hiç kimse yok. Hiç kimse de arayıp destek olmuyor. Harika Avcı vefat ettiğinde onun şarkılarının telif haklarını almak için gelenler bile oldu." diyerek yaşadığı süreci paylaştı.

Gelenlerinde sadece şarkılarının telif hakları için geldiklerini belirten ev sahibi, "Yani ziyaretine ayda yılda bir gelenler, şarkılarının telif haklarının peşindeler. Bana sanatçının telif haklarını almamı teklif edenler de oldu. Ben insanlık görevimi yapıyorum. Evimde ömür boyu oturabilir. Birçok sanatçı dostunun yapamadığını ben yapıyorum." dedi.