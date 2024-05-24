Beşiktaş kutlamalarında Zeki Demirkubuz'u görenler Nuri Bilge Ceylan'a küfretti
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
24 May 2024 10:14 - Güncelleme : 24 May 2024 10:14
Dün oynanan ve Beşiktaş’ın galibiyeti ile sonuçlanan karşılaşma sonrası taraftarlar sokaklara akın etti. Şampiyonluk kutlamasına katılan yönetmen Zeki Demirkubuz’u gören taraftarlar, kavgalı olduğu Nuri Bilge Ceylan’a küfür etmeye başladı.
Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor'a karşı 3-2 kazandıkları karşılaşma sonrası şampiyonluk kutlamasına başladı. Kutlamalara katılan katılan yönetmen Zeki Demirkubuz'u görün taraftarlar, ünlü yönetmenin kavgalı olduğu Nuri Bilge Ceylan'a küfür etti.
BEŞİKTAŞLI TARAFTAR KUTLAMALARDA NURİ BİLGE CEYLAN'A KÜFRETTİ
Beşiktaş taraftarları kutlamalarda Zeki Demirkubuz'u görünce daha önce tartışmalarıyla gündeme gelen ikiliden Nuri Bilge Ceylan'a küfürler etti. Küfürler sonrası Demirkubuz’un ise “Yapmayın oğlum ya…” diyerek güldüğü görüldü.
Kaynak: TGRT Haber