Beşiktaşlı futbolcu Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül yüzükleri taktı! Çiftin Topal dansı geceyi yıktı geçti!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Beşiktaş'ın sevilen futbolcusu Cengiz Ünder, bir süredir beraber olan sevgilisi Bilge Yenigül ile evlilik yolundaki ilk adımlarını bugün attı. Yalnızca aile dostlarının ve yakın çevrenin davet edildiği nişan merasiminde, samimi ve eğlenceli anlar gece boyu devam etti. Şarkıların çalınıp dansların edildiği eğlence dolu gecede davetliler tüm kurtlarını döktü. Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise ünlü çiftin herkesin karşısında sergilediği dans performansı oldu.
Eğlencenin zirveye çıktığı gecede Beşiktaşlı milli futbolcu Cengiz Ünder ile nişanlısı Bilge Yenigül, “Topal” şarkısı eşliğinde oynadığı karşılıklı dansla nişanın en renkli sahnelerinden birini gerçekleştirdi.
Evliliğe doğru adım adım ilerleyen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül çiftinin bu mutlu gününde çiftin sevenleri onları gecede yalnız bırakmadığı gibi dans performanslarında da tek bırakmadı.
Fenerbahçeli eski takım arkadaşları Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Cenk Tosun da sahnede yer aldığı dans kareleri, sosyal medyanın da en çok konuşulan anlarından oldu.
Yüzüklerin takıldığı gecede Ünder ve Yenigül ikilisi, eğlenceyle geçen gecelerinin en renkli anlarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmayı geciktirmedi. Poz poz nişan karelerinin yayınlandığı Instagram hesaplarında ikiliye peş peşe tebrik mesajları yağdı.