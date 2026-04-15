Beşiktaş'ın sevilen futbolcusu Cengiz Ünder, bir süredir beraber olan sevgilisi Bilge Yenigül ile evlilik yolundaki ilk adımlarını bugün attı. Yalnızca aile dostlarının ve yakın çevrenin davet edildiği nişan merasiminde, samimi ve eğlenceli anlar gece boyu devam etti. Şarkıların çalınıp dansların edildiği eğlence dolu gecede davetliler tüm kurtlarını döktü. Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise ünlü çiftin herkesin karşısında sergilediği dans performansı oldu.

HABERİN ÖZETİ Beşiktaşlı futbolcu Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül yüzükleri taktı! Çiftin Topal dansı geceyi yıktı geçti! Beşiktaşlı futbolcu Cengiz Ünder ve sevgilisi Bilge Yenigül, aile dostlarının ve yakın çevrelerinin katıldığı bir nişan töreniyle evlilik yolundaki ilk adımlarını attı. Nişan töreni, samimi ve eğlenceli anlara sahne oldu. Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül, “Topal” şarkısı eşliğinde karşılıklı dans ederek gecenin öne çıkan anlarından birini yaşadı. Fenerbahçeli eski takım arkadaşları Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Cenk Tosun da törende yer aldı. Ünder ve Yenigül, nişan fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak takipçilerinden tebrik mesajları aldı.

TOPAL ŞARKISI GECEYE DAMGA VURDU! NİŞAN TÖRENİNDE COŞKU DOLU ANLAR

Eğlencenin zirveye çıktığı gecede Beşiktaşlı milli futbolcu Cengiz Ünder ile nişanlısı Bilge Yenigül, “Topal” şarkısı eşliğinde oynadığı karşılıklı dansla nişanın en renkli sahnelerinden birini gerçekleştirdi.

Evliliğe doğru adım adım ilerleyen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül çiftinin bu mutlu gününde çiftin sevenleri onları gecede yalnız bırakmadığı gibi dans performanslarında da tek bırakmadı.

Fenerbahçeli eski takım arkadaşları Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Cenk Tosun da sahnede yer aldığı dans kareleri, sosyal medyanın da en çok konuşulan anlarından oldu.

NİŞAN TÖRENDEN KARELER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yüzüklerin takıldığı gecede Ünder ve Yenigül ikilisi, eğlenceyle geçen gecelerinin en renkli anlarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmayı geciktirmedi. Poz poz nişan karelerinin yayınlandığı Instagram hesaplarında ikiliye peş peşe tebrik mesajları yağdı.