Beşiktaşlı ünlüler iftarda buluştu! Engin Akyürek, Melek Mosso, Esra Erol

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın ev sahipliğinde Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen iftar yemeğine Engin Akyürek, Yılmaz Erdoğan, Zafer Algöz, Melek Mosso, Esra Erol ve Mustafa Topaloğlu gibi Beşiktaşlı ünlü isimler katıldı.

Beşiktaş Kulübü, Başkan 'nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğinde camianın ünlü isimlerini bir araya getirdi.

BEŞİKTAŞLI ÜNLÜ İSİMLER BİR ARADA

Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen bu geceye sanat ve televizyon dünyasından çok sayıda Beşiktaşlı ünlü isim katıldı.

Davetliler arasında; , , Zafer Algöz, , Esra Erol ve Mustafa Topaloğlu gibi isimler yer aldı.

Gecenin dikkat çeken isimlerinden biri de Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh oldu.

Ünlü futbolcu, etkinliğe katılan konuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ünlü şarkıcı Melek Mosso da Hyeon-gyu Oh ile birlikte çekildikleri bir fotoğrafı, siyah-beyaz bir kalp emojisi eşliğinde sosyal medya hesabından paylaştı.

