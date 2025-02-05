Beste Açar eşinin telefonuna casus programı yüklediği iddialarına cevap verdi

05 Şubat 2025 16:53 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 16:55

Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın eşi Evren Bölek'in telefonuna 'böcek' diye tabir edilen casus programını yüklediğini ve bunun sonucu aldatıldığını öğrendiği iddia edildi. Beste Açar çıkan iddiaları yalanlayarak, yaptığı basın açıklamasında tekzip yolladığını belirtti.

Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2022 yılında evlendiği eşi Evren Bölek ile boşanma kararı almıştı. İddialara göre; Beste Açar, eşinin telefonuna yüklediği 'böcek' uygulamasıyla aldatıldığını öğrendi. İddiaların sosyal medyada da yayılmasının ardından Beste Açar'dan cevap geldi.

BESTE AÇAR ALDATMA İDDİALARINI YALANLADI

Beste Açar'ın aldatıldığını öğrenmesinin ardından boşanma davası açtığı iddia edildi. Beste Açar iddiaları kesin bir dille yalanlarken, çift zaten bir yıl önce ayrılma kararı aldığını belirtti. Beste Açar, Evren Bölek Samsun'a ailesinin yanına döndüğünü ve bundan 9 ay önce de boşanma davası açıldığını belirtti. Fakat Bölek'in maddi beklentilerle boşanma sürecini zora soktu, dava devam ettiği de öğrenildi.

İkilinin kısa süre içerisinde boşanma sürecine girmesinin nedeni için de "Evren Bölek'in evliliğin ilk gününden itibaren çalışmaması, eve sürekli borç kağıtları ve hatta iki kez haciz memurlarının gelmesi ve bu duruma Beste'nin tahammül edemeyip tepki göstermesi' olduğu öğrenildi. İhanetin kesinlikle söz konusu olmadığı dile getirilirken çıkan haberin tamamen yanıltıcı ifadeler içerdiğini söyleyen Beste Açar'ın da dün mahkeme kararı aldırarak haberde tekzip yapılmasını istediği ortaya çıktı.