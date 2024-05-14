Beyin kanaması geçirmişti! Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ı Settar Tanrıöğen, aylar sonra ilk kez görüntülendi

14 May 2024 09:13 - Güncelleme : 14 May 2024 09:15

Başrolünde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan oyuncu Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta geçirdiği beyin kanaması sonrası apar topar ameliyata alınmıştı. Oyuncu aylar sonra ilk kez kameralara yansıdı.

SETTAR TANRIÖĞEN, AYLAR SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

26 Ocak’ta beyin kanaması geçiren 61 yaşındaki oyuncu geçirdiği ameliyatlar sonrası bir süre hastanede tedavi altında tutulmuştu. Bu süreçte hafıza kaybı yaşayan oyuncu, yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nden de ayrıldı. Yürüyüş yaparken görüntülenen Tanrıöğen, teşekkür ederek yoluna devam etti.