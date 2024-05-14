Beyin kanaması geçirmişti! Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ı Settar Tanrıöğen, aylar sonra ilk kez görüntülendi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
14 May 2024 09:13 - Güncelleme : 14 May 2024 09:15
Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah Ünal rolüyle yer alan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası uzun süre hastanede tedavi altına alındı. Diziden ayrılan oyuncu aylar sonra yürüyüş yaparken görüntülendi.
Başrolünde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan oyuncu Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta geçirdiği beyin kanaması sonrası apar topar ameliyata alınmıştı. Oyuncu aylar sonra ilk kez kameralara yansıdı.
SETTAR TANRIÖĞEN, AYLAR SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
26 Ocak’ta beyin kanaması geçiren 61 yaşındaki oyuncu geçirdiği ameliyatlar sonrası bir süre hastanede tedavi altında tutulmuştu. Bu süreçte hafıza kaybı yaşayan oyuncu, yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nden de ayrıldı. Yürüyüş yaparken görüntülenen Tanrıöğen, teşekkür ederek yoluna devam etti.
Kaynak: TGRT Haber