Beyonce imaj değiştirdi! Yeni hali Marilyn Monroe'ya benzetildi

09 Ekim 2024 12:14 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 12:14

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, adının karıştığı suçlarla gündemden düşmüyor. Ailesiyle birlikte etkinlik çıkışı görüntülenen Beyonce, yeni imajıyla ilgi odağı oldu. Marilyn Monroe'ya benzetilen şarkıcıya eleştiri yağdı.

New York’ta katıldığı etkinlikte görüntülenen Beyonce​, Glamour Yılın Kadınları Ödülleri törenine yeni imajıyla damga vurdu. 43 yaşındaki Beyonce, 70 yaşındaki annesi Tina Knowles ile beraber ödül törenine katıldı. Sarışın olan Beyonce hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

BEYONCE SAÇLARINI KESTİRDİ, SARIŞIN OLDU

Times Meydanı'nda bir otelde düzenlenen etkinlikte sarı kazağı ile dikkat çeken Beyonce, yeni imajıyla ilk kez objektiflere poz verdi. Ellerinde sarı tülden eldivenleri ve platin sarısı saçlarıyla eleştiri yağmuruna tutulan Beyonce, hakkında çıkan suçlamalar hakkında ise konuşmadı.

Platin sarısı saçlarıyla Marilyn Monroe'ya benzetilen Beyonce'ye hayranlarından mesaj yağdı. Yeni tarzı hiç beğenilmeyen Beyonce'ye "Eski haline dön" tarzında yorumlar yağdı.