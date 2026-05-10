Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Billie Eilish müziği bırakıyor mu? Dünyaca ünlü şarkıcıdan dikkat çeken kariyer açıklaması

Dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish, yaptığı son açıklamayla hayranlarını adeta şaşkına çevirdi. Genç yıldız, müzik kariyeri dışında tiyatroya ve sahne sanatlarına olan ilgisine yönelik ilk defa bu kadar net konuştu. Eilish'in dikkat çeken açıklamaları sonrası sosyal medyada 'Müziği bırakıyor mu?' soruları peş peşe gündeme geldi. Grammy ödüllü sanatçı Billie Eilish'in geleceğe dair planları kısa sürede büyük yankı uyandırdı.Peki Billie Eilish müziği gerçekten bırakacak mı? İşte detaylar...

Billie Eilish müziği bırakıyor mu? Dünyaca ünlü şarkıcıdan dikkat çeken kariyer açıklaması
Henüz genç yaşında dünya çapında dev bir başarı elde eden Billie Eilish, yıllardır sektörünün en güçlü isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Ancak ünlü şarkıcının son açıklamaları, kariyerine dair kafalarda soru işareti oluşturdu. Sahne sanatlarına duyduğu ilgiyi dile getiren Billie Eilish, ilerleyen yıllarda farklı projelerde yer alma fikrine oldukça sıcak baktığını söyledi. Peki Billie Eilish, müziği bırakıyor mu? Billie Eilish hakkında merak edilenler haberimizde...

HABERİN ÖZETİ

Billie Eilish müziği bırakıyor mu? Dünyaca ünlü şarkıcıdan dikkat çeken kariyer açıklaması

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish, müzik kariyerinin yanı sıra sahne sanatlarına olan ilgisini dile getirerek ileride farklı projelerde yer alma isteğini belirtti.
Billie Eilish, tiyatronun kendisini her zaman heyecanlandırdığını ve uygun zamanı bulduğunda sahne sanatlarıyla ilgili projelerde yer almak istediğini söyledi.
Özellikle Broadway tarzı yapımlara ilgisinin olduğu belirtilen Eilish'in bu açıklamaları hayranları arasında merak uyandırdı.
Eilish, sanatla kurduğu bağın çocukluk yıllarına kadar dayandığını ve sanatla iç içe bir aile ortamında büyüdüğünü ifade etti.
Sanatçının açıklamalarında müziği tamamen bırakacağına dair net bir ifade bulunmuyor.
Billie Eilish, 18 Aralık 2001 doğumlu olup henüz 24 yaşındadır.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

BILLIE EILISH MÜZİĞİ BIRAKIYOR MU?

Billie Eilish, katıldığı programda müzik hayatına ve kariyerine yönelik samimi açıklamalarda bulundu. Eilish, tiyatronun kendisini her zaman heyecanlandırdığını belirtti.

Ünlü sanatçı, yoğun temposu nedeniyle bugüne kadar bu isteğini ertelediğini söylerken, uygun zamanı bulduğu ilk fırsatta sahne sanatlarıyla ilgili projelerde yer almak istediğini ifade etti.

Özellikle Broadway tarzı yapımlara ilgisinin olduğu söylenen Eilish’in açıklamaları, hayranları arasında büyük merak uyandırdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Eilish'in ileride ya da müzikal projeleriyle ekran karşısına çıkabileceğini konuşmaya başladı.

ÇOCUKLUK YILLARINA KADAR DAYANIYOR

Başarılı şarkıcı , sanatla kurduğu bağın alında çocukluk yıllarına kadar dayandığını da anlattı. Eilish, sanatla iç içe bir aile ortamında büyümenin kendisini farklı alanlara yönlendirdiğini söyleyen dile getirdi. küçük yaşlardan itibaren sahneye ve tiyatroya ilgi duyduğunu dile getirdi.

'Zamanım olursa, evet bunu çok isterim' diyen Eilish'in, yaptığı açıklamalar sonrası hayranları ikiye bölündü. Bazı hayranlar Eilsh’in yeni projelerde yer alma ihtimaline oldukça heyecanlanırken, bazı hayranlar ise müzik kariyerini bitirecek ihtimaline karşı endişe duydu.

Ancak sanatçının açıklamalarında müziği tamamen bırakacağına dair net bir ifade kullanmaması da gönüllere su serpen detaylar arasında yer alıyor.

BILLIE EILISH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Billie Eilish, 18 Aralık 2001 tarihinde Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde doğmuştur. Tam adı Billie Eilish Pirate Baird O'Connell olan ünlü şarkıcı henüz 24 yaşındadır.

İskoç ve İrlanda kökenli bir aileden gelen Billie Eilish, müziğe çok küçük yaşlardan itibaren ilgi duymaya başlamıştır. Ocean Eyes şarkısıyla müzik listelerini kasıp kavuran genç yıldız, Grammy ve Oscar ödülleri kazanarak da adından söz ettirmiştir.

Bad Guy, Lovely, Happier Than Ever, Birds of a Feather ve When The Party's Over şarkılarıyla attığı her adımla adından söz ettirmeye devam ediyor.

