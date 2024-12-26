Billur Kalkavan'ın kardeşi Rıza Kalkavan sahte alkolden dolayı hayatını kaybetti

26 Aralık 2024 09:04 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 10:03

Akciğer kanseri nedeniyle 2022 yılında hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi iş insanı Rıza Kalkavan sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti.

15 Ekim 2022'de hayata veda eden oyuncu Billur Kalkavan​'ın kardeşi olan iş adamı Rıza Kalkavan'dan acı haber geldi. 59 yaşındaki iş insanı Rıza Kalkavan sahte içki​ nedeniyle hayatını kaybetti.

BİLLUR KALKAVAN'IN KARDEŞİNDEN ACI HABER GELDİ

Rıza Kalkavan'ın vefat​ haberini, gazeteci Asena Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Billur Kalkavan'ın kardeşi Rıza Kalkavan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Asena Özkan paylaşımında, "Sahte alkol, bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın, bu işin şakası yok. Bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan, anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil." dedi.

Rıza Kalkavan, 15 Ekim 2022'de hayatını kaybeden ablası Billur Kalkavan'ın cenaze töreninde görüntülenmişti. Rıza Kalkavan, cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamamıştı.