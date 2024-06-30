Bir devir daha kapandı! 'Yakışıklı Güvenlik' artık eskisi gibi değil: Güvenlik gitti 'yakışıklı' kaldı

30 Haziran 2024 11:27 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 11:43

Sosyal medya platformlarında paylaştığı videolarla tanınan fenomen Muhammed Sürmeneli (Yakışıklı Güvenlik), son paylaştığı video ile mesleğini bıraktığını açıkladı.

"UZUN UZUN AÇIKLARIM AMA GEREK YOK"

1,3 milyon takipçili hesabından video paylaşan Sürmeneli, kıyafetlerindeki ve eşyalarındaki tüm armalarını öperek söktü. Sürmeneli, paylaşımına ise "Uzun uzun açıklardım ama gerek yok bence" notunu bıraktı.

ARTIK SADECE 'YAKIŞIKLI'

Sürmeneli'nin mesleğini bıraktığını açıklamasının ardından birçok takipçisi paylaşımını yorum yağmuruna tuttu. Paylaşımının altına 'Bir devir daha kapandı', 'Güvenlik gitti yakışıklı kaldı', 'Artık sadece 'yakışıklı' gibi yorumlar yapıldı.