Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Bir döneme damgasını vurmuştu! Popstar Bayhan'ın evi göz kamaştırdı

Bir döneme damgasını vurmuştu! Popstar Bayhan'ın evi göz kamaştırdı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ağustos 2024 11:31 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 11:35
Bir döneme damgasını vurmuştu! Popstar Bayhan&#039;ın evi göz kamaştırdı

Bir döneme damga vuran "Popstar" yarışmasıyla bir anda yıldızı parlayan Bayhan Gürhan, eviyle gündem oldu. Bayhan'ın yaşadığı evi hayran bıraktı. Ünlü ismin tespih koleksiyonu dikkat çekti.


"Popstar" yarışmasıyla ünlenen ve yeni imajıyla sosyal medyada çok konuşulan Bayhan son çıkardığı "Tiryakinim" şarkısıyla Spotify'da zirve yapmıştı.

Bir döneme damgasını vurmuştu! Popstar Bayhan'ın evi göz kamaştırdı - 1. Resim
Şarkıcı bu kez ise eviyle gündeme geldi. Bayhan 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına evinin kapılarını açtı.


Siyah tonlarının hakim olduğu evinde şarkıcının deri koltukları ve siyah perdeleri oldukça dikkat çekici türden.

Bir döneme damgasını vurmuştu! Popstar Bayhan'ın evi göz kamaştırdı - 2. Resim


Çünkü siyah ağırlıklı olan salonu sadece eve giren güneş ışıkları aydınlatıyor.

 

Bir döneme damgasını vurmuştu! Popstar Bayhan'ın evi göz kamaştırdı - 3. Resim
Bayhan ayrıca masasında sadece satranç takımı bulunduruyor.

Bir döneme damgasını vurmuştu! Popstar Bayhan'ın evi göz kamaştırdı - 4. Resim

TESPİH KOLEKSİYONU DİKKAT ÇEKTİ

Oldukça şık bir evi olan şarkıcının evinde en dikkat çeken detaylardan biri ise tespih koleksiyonu oldu.

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...