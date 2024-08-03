Bir döneme damgasını vurmuştu! Popstar Bayhan'ın evi göz kamaştırdı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ağustos 2024 11:31 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 11:35
Bir döneme damga vuran "Popstar" yarışmasıyla bir anda yıldızı parlayan Bayhan Gürhan, eviyle gündem oldu. Bayhan'ın yaşadığı evi hayran bıraktı. Ünlü ismin tespih koleksiyonu dikkat çekti.
"Popstar" yarışmasıyla ünlenen ve yeni imajıyla sosyal medyada çok konuşulan Bayhan son çıkardığı "Tiryakinim" şarkısıyla Spotify'da zirve yapmıştı.
Şarkıcı bu kez ise eviyle gündeme geldi. Bayhan 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına evinin kapılarını açtı.
Siyah tonlarının hakim olduğu evinde şarkıcının deri koltukları ve siyah perdeleri oldukça dikkat çekici türden.
Çünkü siyah ağırlıklı olan salonu sadece eve giren güneş ışıkları aydınlatıyor.
Bayhan ayrıca masasında sadece satranç takımı bulunduruyor.
TESPİH KOLEKSİYONU DİKKAT ÇEKTİ
Oldukça şık bir evi olan şarkıcının evinde en dikkat çeken detaylardan biri ise tespih koleksiyonu oldu.
Kaynak: tgrthaber.com