Bir döneme damgasını vurmuştu! Popstar Bayhan'ın evi göz kamaştırdı

03 Ağustos 2024 11:31 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 11:35



"Popstar" yarışmasıyla ünlenen ve yeni imajıyla sosyal medyada çok konuşulan Bayhan son çıkardığı "Tiryakinim" şarkısıyla Spotify'da zirve yapmıştı.



Şarkıcı bu kez ise eviyle gündeme geldi. Bayhan 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına evinin kapılarını açtı.



Siyah tonlarının hakim olduğu evinde şarkıcının deri koltukları ve siyah perdeleri oldukça dikkat çekici türden.



Çünkü siyah ağırlıklı olan salonu sadece eve giren güneş ışıkları aydınlatıyor.



Bayhan ayrıca masasında sadece satranç takımı bulunduruyor.

TESPİH KOLEKSİYONU DİKKAT ÇEKTİ

Oldukça şık bir evi olan şarkıcının evinde en dikkat çeken detaylardan biri ise tespih koleksiyonu oldu.