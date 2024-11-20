Bir Gece Masalı dizisindeki o sahneye tepki yağdı! “Hint dizisi mi bu”

20 Kasım 2024 11:25 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 11:31

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde yer aldığı Bir Gece Masalı dizisi dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Su Burcu Yazgı Coşkun'un oynadığı Canfeza karakterinin pamukların üstüne düştüğü sahneye eleştiri yağdı. İzleyiciler, "Hint dizisi mi bu” yorumunu yaptı.

Bir Gece Masalı dizisi dün akşam 12. bölüm ile izleyicisiyle buluştu. Sosyal medyayı sallayan dizi, bazı sahneleriyle de tepki çekti. Gerçek dışı bulunan ve oldukça amatör çekimin olduğunu düşünen izleyiciler eleştiri​ yağdırdı.

BİR GECE MASALI'NA ELEŞTİRİ YAĞDI

Su Burcu Yazgı Coşkun​'un oynadığı Canfeza karakterinin yaralandığı sahne sosyal medyada gündem oldu. Pamukların üzerine düşen Canfeza karakterinin abartılı sahnesine eleştiri yağdı. Çekim açıları ve abartılı sahnesiyle eleştirilen dizi, Hint yapımlarına benzetildi.

Sosyal medyada o sahneyle eleştiri oklarını hedefi olan Bir Gece Masalı dizisine "Hint dizisi mi bu", "Canfaze pamuğun üzerine düştü", "Neden böyle bir sahne çekildi" gibi yorumlar yapıldı.