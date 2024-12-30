Bir Gece Masalı'nın Ceylan'ı Yüsra Geyik partnerini sildi! Setteki gerginlik herkese yansıdı

30 Aralık 2024 09:35 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 09:36

Dizi setlerinde yaşanan gerginliklere bir yenisi daha eklendi. Siyah Kalp dizisinin ardından Bir Gece Masalı setinde de gerginlik yaşandığı iddia edildi. Bir Gece Masalı’nın Ceylan’ı Yüsra Geyik, rol arkadaşını takipten çıktı, ayrılık iddiaları gündeme geldi.

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Başrolünde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un oynadığı Bir Gece Masalı setinde tartışma yaşandığı iddia edildi. Dizide Ceylan karakteriyle yer alan Yüsra Geyik, Eren Vurdem’i takipten çıktı.

BİR GECE MASALI DİZİSİNDE İŞLER KARIŞTI

Son günlerde Siyah Kalp dizisinde yaşanan tartışmalar gündem olurken, şimdi de Bir Gece Masalı dizisinin setinde gerginlik yaşandığı iddia edildi.

Aile dizisinde Serenay Sarıkaya’nın kardeşi rolünde izleyici karşısına çıkan Yüsra Geyik, son olarak Bir Gece Masalı dizisine 14. Bölümde dahil oldu.

Yüsra Geyik, Bir Gece Masalı'nda Selim karakteriyle izleyici karşısına çıkan partneri Eren Vurdem'i takip çıkardı. Aynı zaman oyuncu, dizinin resmi sayfasını da takip etmeyi bıraktı. Dizinin sevilen iki oyuncusunun tartışma yaşadığı ve bu yüzden sette de gergin oldukları iddia edildi. Yüsra Geyik'in diziyi de takipten çıkması "Diziden ayrılacak mı?" sorularını akıllara getirdi.