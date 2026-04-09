Yer aldığı Yalancı Bahar dizisinin sezon finalinde gittiği tatilde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun babası yıllar sonra ortaya çıktı. Barış Akarsu'nun babası "İstanbul'a gitti, koskoca bir dünya yıkıldı.” dedi.

HABERİN ÖZETİ Bir gezgin Barış Akarsu'nun babası ile karşılaştı: İstanbul'a gitti, koskoca bir dünya yıkıldı Yalancı Bahar dizisinin sezon finali sonrası tatilde geçirdiği trafik kazasıyla hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun babası, oğluyla ilgili yaşadığı süreci anlattı. Barış Akarsu, Yalancı Bahar dizisinin sezon finali çekimleri sonrası tatile gittiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 29 Haziran 2007'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada Barış Akarsu'nun sevgilisi Zeynep Koçak ve arkadaşı Nalan Kahraman olay yerinde yaşamını yitirdi. Barış Akarsu, kazanın ardından kaldırıldığı hastanede beş gün yoğun bakımda kaldı ve 4 Temmuz 2007'de vefat etti. Barış Akarsu'nun babası, oğlunun müziğe başlamasına vesile olduğunu ve onun İstanbul'a gitmesiyle büyük bir dünyanın yıkıldığını dile getirdi.

GEZGİN, BARIŞ AKARSU'NUN BABASIYLA KARŞILAŞTI, SÖZLERİ DUYGULANDIRDI

Barış Akarsu’nun köyüne giden bir gezgin, sanatçının babasıyla karşılaştı; “Barış'la ilgili hayalim vardı. Onu herkesin tanıması lazım derdim. ‘Bu yarışmaya katıl’ dedim ‘Katıldım 2. elemeyi bile geçtim’ dedi. İstanbul'a gitti, koskoca bir dünya yıkıldı.” dedi.

BARIŞ AKARSU KİMDİR, NASIL VEFAT ETTİ?

29 Haziran 1979 Zonguldak doğumlu Barış Akarsu, Türk şarkıcı ve oyuncudur. Türk müziğinde rock ve Anadolu rock türlerinin önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Akarsu, yalnızca üç yıl süren yoğun profesyonel müzik kariyerinde kayda değer bir hayran kitlesi elde etti.

BARIŞ AKARSU NASIL VEFAT ETTİ?

Barış Akarsu, oynadığı Yalancı Yarim dizisinin sezon finali çekimleri bittikten sonra tatil yapmaya gitti. 28. yaş günü olan 29 Haziran 2007 Cuma günü, akşam saat 22.30 civarında, Muğla'nın Bodrum ilçesine beş kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirdi. Otomobilde bulunan sevgilisi Zeynep Koçak (24) ve arkadaşı Nalan Kahraman (37) olay yerinde öldü. Barış Akarsu ise hastaneye kalbi durmuş olarak getirildi ve acil serviste kalbi yeniden çalıştırıldı.[22] Barış Akarsu'nun kaldırıldığı hastaneye binlerce kişi bir anda büyük umutlarla akın etti, hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakımda tutuluyordu. Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı Özel Bodrum Hastanesi'nde beş gün yoğun bakımda tedavi gördü. 4 Temmuz 2007 Çarşamba günü saat 20.10 civarında kalbi durdu; yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.