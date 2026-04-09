Bir gezgin Barış Akarsu'nun babası ile karşılaştı: İstanbul'a gitti, koskoca bir dünya yıkıldı

Yer aldığı Yalancı Bahar dizisinin sezon finalinde gittiği tatilde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun babası yıllar sonra ortaya çıktı. Barış Akarsu'nun babası "İstanbul'a gitti, koskoca bir dünya yıkıldı.” dedi.
Barış Akarsu’nun köyüne giden bir gezgin, sanatçının babasıyla karşılaştı; “Barış'la ilgili hayalim vardı. Onu herkesin tanıması lazım derdim. ‘Bu yarışmaya katıl’ dedim ‘Katıldım 2. elemeyi bile geçtim’ dedi. İstanbul'a gitti, koskoca bir dünya yıkıldı.” dedi.
29 Haziran 1979 Zonguldak doğumlu Barış Akarsu, Türk şarkıcı ve oyuncudur. Türk müziğinde rock ve Anadolu rock türlerinin önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Akarsu, yalnızca üç yıl süren yoğun profesyonel müzik kariyerinde kayda değer bir hayran kitlesi elde etti.
Barış Akarsu, oynadığı Yalancı Yarim dizisinin sezon finali çekimleri bittikten sonra tatil yapmaya gitti. 28. yaş günü olan 29 Haziran 2007 Cuma günü, akşam saat 22.30 civarında, Muğla'nın Bodrum ilçesine beş kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirdi. Otomobilde bulunan sevgilisi Zeynep Koçak (24) ve arkadaşı Nalan Kahraman (37) olay yerinde öldü. Barış Akarsu ise hastaneye kalbi durmuş olarak getirildi ve acil serviste kalbi yeniden çalıştırıldı.[22] Barış Akarsu'nun kaldırıldığı hastaneye binlerce kişi bir anda büyük umutlarla akın etti, hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakımda tutuluyordu. Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı Özel Bodrum Hastanesi'nde beş gün yoğun bakımda tedavi gördü. 4 Temmuz 2007 Çarşamba günü saat 20.10 civarında kalbi durdu; yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
|Olay
|Detay
|Kişi
|Barış Akarsu
|Son Bilinen Aktivitesi
|'Yalancı Yarim' dizisi sezon finali çekimleri sonrası tatile gitti.
|Kaza Tarihi
|29 Haziran 2007 Cuma
|Kaza Saati
|22.30 civarı
|Kaza Yeri
|Muğla'nın Bodrum ilçesi, Torba Kavşağı (Bodrum'a 5 km mesafede)
|Kaza Aracındakiler ve Durumları
|Barış Akarsu'nun Hastane Süreci
|Özel Bodrum Hastanesi'nde beş gün yoğun bakımda tedavi gördü.
|Barış Akarsu'nun Vefat Tarihi
|4 Temmuz 2007 Çarşamba
|Barış Akarsu'nun Vefat Saati
|20.10 civarı
|Barış Akarsu'nun Ölüm Nedeni
|Kalp durması, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
|Hastaneye Akın Edenler
|Barış Akarsu'nun kaldırıldığı hastaneye binlerce kişi büyük umutlarla akın etti.