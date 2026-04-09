Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Bir gezgin Barış Akarsu'nun babası ile karşılaştı: İstanbul'a gitti, koskoca bir dünya yıkıldı

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2007 yılında hayatını kaybeden şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu'nun babası ile karşılaşan bir gezgin "İstanbul'a gitti, koskoca bir dünya yıkıldı.” dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 12:53
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 12:53

Yer aldığı Yalancı Bahar dizisinin sezon finalinde gittiği tatilde geçirdiği sonrası hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun yıllar sonra ortaya çıktı. Barış Akarsu'nun babası "İstanbul'a gitti, koskoca bir dünya yıkıldı.” dedi.

Yalancı Bahar dizisinin sezon finali sonrası tatilde geçirdiği trafik kazasıyla hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun babası, oğluyla ilgili yaşadığı süreci anlattı.
Barış Akarsu, Yalancı Bahar dizisinin sezon finali çekimleri sonrası tatile gittiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 29 Haziran 2007'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Kazada Barış Akarsu'nun sevgilisi Zeynep Koçak ve arkadaşı Nalan Kahraman olay yerinde yaşamını yitirdi.
Barış Akarsu, kazanın ardından kaldırıldığı hastanede beş gün yoğun bakımda kaldı ve 4 Temmuz 2007'de vefat etti.
Barış Akarsu'nun babası, oğlunun müziğe başlamasına vesile olduğunu ve onun İstanbul'a gitmesiyle büyük bir dünyanın yıkıldığını dile getirdi.
GEZGİN, BARIŞ AKARSU'NUN BABASIYLA KARŞILAŞTI, SÖZLERİ DUYGULANDIRDI

Barış Akarsu’nun köyüne giden bir gezgin, sanatçının babasıyla karşılaştı; “Barış'la ilgili hayalim vardı. Onu herkesin tanıması lazım derdim. ‘Bu yarışmaya katıl’ dedim ‘Katıldım 2. elemeyi bile geçtim’ dedi. İstanbul'a gitti, koskoca bir dünya yıkıldı.” dedi.

BARIŞ AKARSU KİMDİR, NASIL VEFAT ETTİ?

29 Haziran 1979 doğumlu Barış Akarsu, Türk şarkıcı ve oyuncudur. Türk müziğinde rock ve Anadolu rock türlerinin önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Akarsu, yalnızca üç yıl süren yoğun profesyonel müzik kariyerinde kayda değer bir hayran kitlesi elde etti.

BARIŞ AKARSU NASIL VEFAT ETTİ?

Barış Akarsu, oynadığı Yalancı Yarim dizisinin sezon finali çekimleri bittikten sonra tatil yapmaya gitti. 28. yaş günü olan 29 Haziran 2007 Cuma günü, akşam saat 22.30 civarında, Muğla'nın Bodrum ilçesine beş kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirdi. Otomobilde bulunan sevgilisi Zeynep Koçak (24) ve arkadaşı Nalan Kahraman (37) olay yerinde öldü. Barış Akarsu ise hastaneye kalbi durmuş olarak getirildi ve acil serviste kalbi yeniden çalıştırıldı.[22] Barış Akarsu'nun kaldırıldığı hastaneye binlerce kişi bir anda büyük umutlarla akın etti, hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakımda tutuluyordu. Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı Özel Bodrum Hastanesi'nde beş gün yoğun bakımda tedavi gördü. 4 Temmuz 2007 Çarşamba günü saat 20.10 civarında kalbi durdu; yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OlayDetay
KişiBarış Akarsu
Son Bilinen Aktivitesi'Yalancı Yarim' dizisi sezon finali çekimleri sonrası tatile gitti.
Kaza Tarihi29 Haziran 2007 Cuma
Kaza Saati22.30 civarı
Kaza YeriMuğla'nın Bodrum ilçesi, Torba Kavşağı (Bodrum'a 5 km mesafede)
Kaza Aracındakiler ve Durumları
  • Barış Akarsu (28): Hastaneye kalbi durmuş olarak getirildi, acil serviste kalbi çalıştırıldı. Yoğun bakımda tedavi gördü.
  • Zeynep Koçak (24 - Sevgilisi): Olay yerinde öldü.
  • Nalan Kahraman (37 - Arkadaşı): Olay yerinde öldü.
Barış Akarsu'nun Hastane SüreciÖzel Bodrum Hastanesi'nde beş gün yoğun bakımda tedavi gördü.
Barış Akarsu'nun Vefat Tarihi4 Temmuz 2007 Çarşamba
Barış Akarsu'nun Vefat Saati20.10 civarı
Barış Akarsu'nun Ölüm NedeniKalp durması, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hastaneye Akın EdenlerBarış Akarsu'nun kaldırıldığı hastaneye binlerce kişi büyük umutlarla akın etti.
