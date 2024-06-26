Bir Hande Ataizi vakası daha! Dilara Aksüyek kendini tuvalete kilitledi

26 Haziran 2024 11:18 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 11:18

1999 yılında Hande Ataizi geçirdiği burun estetiği sonrası gittiği mekanda kameralara yakalanmamak için kendini tuvalete kilitlemişti. Camdan kaçmaya çalışan Ataizi görüntülenmekten kurtulamadı. Yıllar sonra aynı olay Merhameti İstanbullu Gelin, Baba ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi dizilerde rol alan Dilara Aksüyek'in başına geldi.

BİR HANDE ATAİZİ VAKASI DAHA!

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Cihangir’de arkadaşlarıyla otururken görüntülenmemek için kendini tuvalete kilitleyen Dilara Aksüyek, arkadaşlarını tedirgin etti. Arkadaşlarının ısrarı üzerine tuvaletten çıkan Aksüyek, neden kendisini kilitlediğine yönelik soruya, "Biraz üzülmüştüm, ondan oldu. Kötü bir haber aldım ondan ağladım. O yüzden fotoğraflarımın çekilmesini istemedim" dedi.