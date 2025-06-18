Bir Yeşilçam yıldızı daha hayatını kaybetti! Aynur Akarsu'ya veda

İstanbul
'Üç Kağıtçılar' 'Battal Gazi Destanı' 'Bir Türk'e Gönül Verdim' 'Arkadaşımın Aşkı-Köroğlu' ve daha birçok Yeşilçam filminde rol alan oyuncu Aynur Akarsu 76 yaşında hayatını kaybetti.
Yeşilçam'ın usta oyuncularından gelen vefat haberlerine bir yenisi daha eklendi. Başarılı Yeşilçam filmlerinde rol alan güzelo oyunu Aynur Akarsu'dan acı haber geldi.
Ölüm haberini Film-San Vakfı, "Yeşilçam oyuncusu Aynur Akarsu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" mesajıyla duyurdu.
27 Aralık 1948 doğumlu Aynur Akarsu, Vesikalı Yarim, Üç Kağıtçılar, Köroğlu, Sekreter gibi yapımlarda rol aldı.