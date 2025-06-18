Bir Yeşilçam yıldızı daha hayatını kaybetti! Aynur Akarsu'ya veda

'Üç Kağıtçılar' 'Battal Gazi Destanı' 'Bir Türk'e Gönül Verdim' 'Arkadaşımın Aşkı-Köroğlu' ve daha birçok Yeşilçam filminde rol alan oyuncu Aynur Akarsu 76 yaşında hayatını kaybetti.