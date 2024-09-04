Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin Şoför Hamit'i Umut Avcı hayatını kaybetti

04 Eylül 2024 14:54 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 14:54

Oyuncu Umut Avcı, 15 gün önce beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Avcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 3 Eylül 2024 Salı günü yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi bugün, Edirne Eski Cami'de ikindi namazına müteakip kılınacak.

OYUNCU UMUT AVCI KİMDİR?

24 Şubat 1980 doğumlu Umut Avcı, Edirne'de dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk yapan Umut Avcı; Esaretin Bedeli, Takım Çantası, Hep Yek, Ailece Şaşkınız gibi projelerde yer aldı.