Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin Şoför Hamit'i Umut Avcı hayatını kaybetti
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
04 Eylül 2024 14:54 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 14:54
Başrolünde Ahmet Kural ve Pelin Karahan'ın yer aldığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde şoför Hamit rolüyle yer alan Umut Avcı hayatını kaybetti. 44 yaşında olan Umut Avcı, 44 yaşındaki Umut Avcı, beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.
Oyuncu Umut Avcı, 15 gün önce beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Avcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 3 Eylül 2024 Salı günü yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi bugün, Edirne Eski Cami'de ikindi namazına müteakip kılınacak.
OYUNCU UMUT AVCI KİMDİR?
24 Şubat 1980 doğumlu Umut Avcı, Edirne'de dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk yapan Umut Avcı; Esaretin Bedeli, Takım Çantası, Hep Yek, Ailece Şaşkınız gibi projelerde yer aldı.
Kaynak: tgrthaber.com