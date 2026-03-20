Biran Damla Yılmaz'a partneri İlhan Şen'den sürpriz bağlantı! Halef Köklerin Çağrı'sının Serhat'ı İlhan Şen'in hareketi şaşırttı

NOW TV ekranlarının iddialı dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nın başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Samimi açıklamaları ve içtenliğiyle dikkat çeken başarılı oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın Tümer ile olan sohbeti sırasında canlı yayına bağlanarak sürpriz yapan partneri İlhan Şen, ünlü ismin şok geçirmesine neden oldu. Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın o anları ise sosyal medyada trend oldu.

HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI'NIN SERHAT'I ILHAN ŞEN’DEN SÜRPRİZ BAĞLANTI!



Kahkahalarıyla öne çıkan sunucu Saba Tümer'in 'Bugün' programına konuk olan Biran Damla Yılmaz, program esnasında yaşadığı sürpriz hareketle şaşkına döndü.

Programda muhabbet sırasında birden ekrana verilen İlhan Şen'in yayını, Halef Köklerin Çağrı'sının yıldızı Biran Damla Yılmaz'ı epey bir şaşırttı.

55 yaşındaki sunucu Saba Tümer'in “Şanlıurfa şivesi” ile ilgili sorduğu soruya, “Şanlıurfa gerçekten hayatımıza dokundu. Normal hayatta da şivemiz kayabiliyor. Siz bizi otelde görün,” cevabını veren Yılmaz, diziye dair sorulan soruları büyük bir içtenlikle cevap verdi.



YILMAZ, OYUNCULUĞA MERAK SALDIĞI YAŞLARDAN BAHSETTİ!



Televizyon ekranlarının parlayan isimlerinden olan Biran Damla Yılmaz, 12 yaşında oyunculuk kariyerine adım atma kararı aldığına değinerek,

“Ailemden gizli gizli ajansa gittim,” itirafında bulundu. İlhan Şen ise Tümer’in “Nasıl geçiyor Urfa günleri?” sorusuna, “Urfa günleri hızlı ve aksiyonlu geçiyor. İyi sohbetler, kocaman öpüyorum,” diyerek programa renk kattı.