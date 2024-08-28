Yakın zamanda annesini kaybetmişti! Birand Tunca dizideki 'anne' sahnesiyle ağlattı!

28 Ağustos 2024 10:39 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 10:52

Ayazın Sonu Güneş’in bugün yayınlanan bölümünde Birand Tunca, performansıyla beğeni topladı. Yakın zamanda annesini kaybeden oyuncu, anne özlemi çektiği sahnede gözyaşlarına hakim olamadı.

ANNE ÖZLEMİNİ SAHNEYE YANSITTI, GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Erkenci Kuş dizisiyle popüler olan Birand Tunca, mart ayında 18 yıldır kanser tedavisi gören annesini kaybetmişti. Büyük üzüntü yaşayan oyuncu, yayınlanan Ayazın Sonu Güneş dizisindeki 'anne' sahnesiyle izleyicilerden tam not aldı. Gözyaşlarına boğulan Birand Tunca, acısı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

BİRAND TUNCA KİMDİR?

Lise yıllarında oyunculuk yapmaya başlayan Birand Tunca, 2014 yılında Diriliş Ertuğrul dizisinde rol aldı. Oyuncu peş peşe; Aşk Laftan Anlamaz, Erkenci Kuş ve Kavak Yelleri gibi yapımlarda da rol aldı.