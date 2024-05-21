Birce Akalay 'Çok ayıp' dedi, Esra Dermancıoğlu'ndan cevap gecikmedi

21 May 2024 10:24 - Güncelleme : 21 May 2024 10:24

Birce Akalay, Meryem Uzerli, Pınar Deniz, Mert Fırat, Dilan Çiçek Deniz ve Hande Erçel gibi isimler Cannes'da büyük ilgi gördü. Esra Dermancıoğlu yayınladığı videoda oraya giden ünlü isimleri hedef alarak, "Keşke çıplak yürüyüşler yerine iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben utandım" demişti. Esra Dermancıoğlu'na ilk cevap Birce Akalay'dan geldi.

BİRCE AKALAY VE ESRA DERMANCIOĞLU POLEMİĞİ BÜYÜYOR

Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden ünlü isimleri eleştirerek, dil bilmeden sadece kıyafetleriyle gündeme gelmelerini eleştirmişti. Birce Akalay konuyla ilgili konuşmaktan kaçınırken sadece 'Çok ayıp' dedi. Dermancıoğlu, Akalay'ın açıklaması sonrası üzüldüğünü belirterek, "Çok iyi senaryo da çıkar. Aslında böyle böyle bir şeyleri daha iyi algılıyor. Yarı çıplak meselesinde demek istediğim kıyafetle, görsel bir şovla orada olacağımıza biraz daha. Artık zamanı geldi. Bu kadar paraların iyi döndüğü, çok büyük yatırımın yapıldığı bir ülkede keşke senaryolarla orada olsak." dedi.

"İKİ KELİME LAF EDEBİLECEK İNSANLAR GİTSEYDİ"

Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden oyuncular hakkında, "Önüme Cannes Film Festivali'yle ilgili görüntüler düşmeye başladı. Türkiye'den bizi temsil eden oyuncular, orada yarıçıplak. Çıplaklık çok enteresan biz bir şeyleri ispatlamaya çalışıyoruz. Hayır biz Türkiye'de develerle gezmiyoruz kanıtlamaya çalışıyoruz. İsterdim ki manyak performansları olan oyuncular gitsin, havalı yürüyüşler yerine iletişim kurabilecek insanların orada olmasını isterdim. Çırılçıplak yürüyeceğine mikrofon uzatıldığında iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben biraz utandım. Oraya giden bir Türk oyuncunun uzun uzun konuşmasını dinlemek isterdim. O lisanı konuşmasını isterdim. Aslında Cannes'da benim olmam lazımdı. En azından karşılıklı iki çift laf edebilirdik." demişti.