Birce Akalay ile Hakan Kurtaş çifti evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

10 Eylül 2024 12:42 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 12:42

Bir süredir aşk yaşayan Birce Akalay ile Hakan Kurtaş evlilik kararı aldı. Sosyal medyada mutluluk kareleri büyük ilgi gören çiftin evlilik tarihi belli oldu.

Son olarak Kuş Uçuşu dizisinde yer alan Birce Akalay ile Baba dizisi ile ekranda yer alan Hakan Kurtaş çifti şubat ayında ilişkilerini duyurmuştu. Mutluluk pozları ilgi gören çiftin ekim ayında nikah masasına oturacağı öne sürüldü.

BİRCE AKALAY VE HAKAN KURTAŞ EVLENİYOR

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; 40'ncı yaş gününü kutlayan Birce Akalay ile Hakan Kurtaş çifti evlilik kararı aldı. Özel hayatıyla ilgili konuşan Birce Akalay, çok mutlu olduğunu belirterek evlilik sinyalini vermişti. İddialara göre; Birce Akalay ile Hakan Kurtaş ekim ayında sade bir törenle evlenecek.

Birce Akalay, 36 yaşına basan Kurtaş ile karelerini paylaşarak, "Bugün çok güzel bir gün. Çok yaşa sevgilim! İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum." notunu düştü.