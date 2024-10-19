Birol Güven, Vural Çelik'in 'maddi sıkıntı içindeydi' iddiasına cevap verdi

19 Ekim 2024 17:36 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 17:36

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının anne ve babası güçlükle ayakta dururken, yönetmen ve yapımcı Birol Güven, Vural Çelik'in maddi sıkıntılar çektiği iddialarına da cevap verdi.

Avrupa Yakası​'nda oynadığı Kubilay karakteriyle beğeni toplayan Vural Çelik​, evinde ölü olarak bulunmuştu. Kalp krizi​ geçirdiği belirlenen Vural Çelik, bugün ise ailesi ve sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Birol Güven​, Vural Çelik'in maddi sıkıntılar çektiği iddialarını da yalanladı.

VURAL ÇELİK MADDİ SIKINTI ÇEKTİ Mİ?

Cenaze töreninde konuşan Birol Güven, Vural Çelik'in maddi sıkıntılar çektiği iddialarını yalanlayarak, "Vural, enerjisi farklı ve yüksek bir insandı. Kendisi çocuk kalpliydi. Bir çocuk gibi güler ve üzülürdü. Ansızın küser ama sonra birden gelip barışırdı. Sosyal medyada Vural'ın maddi bir sıkıntı içinde olduğuna dair çıkan haberler doğru değil. Sektörel bir daralma var ama Vural'ın bu derece büyük bir sıkıntısı yoktu. Çekip yayımladığı videolar şaka amaçlıydı. Birlikte yeni bir projeye başlayacaktık, kısmet olmadı. Başımız sağ olsun." dedi.