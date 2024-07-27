Bizimkiler dizisi binasını da deprem korkusu vurdu! Cemil'in ev sahibi yıkılmasını istemiyor

27 Temmuz 2024 04:02 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 04:13

Türk dizi tarihindeki kült serilerden Bizimkiler dizisi etrafındaki binalar kentsel dönüşüme girse de bina sakinlerinin itirazları nedeniyle hala yerinde duruyor. Kadıköy'de bulunan ve 15 yıl süresince Bizimkiler dizisinin çekildiği Şale Apartmanı etrafındaki binaların en eskisi konumunda.

"40 YILDIR BURADAYIZ, BİNA KAYALARIN ÜZERİNDE"

Habertürk'ün haberine göre, dizinin "Koş Sevim koş" sahnelerinin çekildiği dairenin sahibi Nesrin Hanım, o yıllarda 20'li yaşlarda olduğunu ve hala aynı evde yaşadığını belirtti. Nesrin Hanım, dizinin hatırası nedeniyle de binanın kentsel dönüşüme girmesini kabul etmediğini aktardı.

"40 yıldır bu binadayız" diyen bina sakini Nesrin Hanım, "Evimizde Cemil'in pencere sahnesi ve 'Tak Kardeşim Sedat'ın' ev içi sahneleri çekiliyordu. Binamızın iki kat anlamı var benim için. Kayaların üzerinde olduğu için binamızın sağlamlığını zaten annemlerden biliyorum. 36 dairenin diyebilirim ki yarısından daha azı istiyor. Ben hiç istemiyorum" dedi.