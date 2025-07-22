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 | Murat Makas

Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne hayatını kaybetti

Heavy Metal müziğin öncü grubu Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne 76 yaşında hayatını kaybetti.

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Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 22:16
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 22:16

Dünyaca ünlü Heavy Metal grubu Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne 76 yaşında yaşamını yitirdi. Osbourne'nun ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili Ozzy Osbourne'un bu sabah hayata gözlerini yumduğunu, kelimelerin ifade edemeyeceği kadar büyük bir üzüntüyle bildirmek zorundayız. Ailesiyle birlikteydi ve etrafı sevgiyle çevriliydi. Herkesin şu anda ailemizin mahremiyetine saygı göstermesini rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Ailesi, Osbourne'nun nedenine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne hayatını kaybetti

EN SON KONSERİ İNGİLTERE'DE VERİLMİŞTİ

Osbourne'nun solisti olduğu Black Sabbath, son konserini İngiltere'nin Birmingham kentindeki Villa Park'ta 5 Temmuz'da vermişti. "Back To The Beginning" adlı etkinlikte Black Sabbath'ın yanı sıra Metallica, Slayer, Pantera ve Guns N' Roses gibi dünyaca ünlü rock grupları da sahne almıştı.

Birmingham'da 1968 yılında Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler ve Bill Ward tarafından kurulan Black Sabbath, geniş kitleler tarafından heavy metal müziğin öncüsü olarak kabul ediliyor.

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ETİKETLER
#müzik
#ölüm
#rockstar games
#Ozzy Osbourne
#Black Sabbath
#Heavy Metal
#Magazin
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