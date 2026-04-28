Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Blok3 5 aylık tedavi sonrası ilk kez görüntülendi! Sanatçıdan sevenlerine şarkı müjdesi

Yaklaşık 5 aydır süren tedavi sürecinin ardından Ebo olarak bilinen İbrahim Tilaver’den ilk görüntü geldi. Sosyal medyada Blok3 tarafından paylaşılan kare, kısa sürede büyük ilgi gördü. Uzun süredir sahnelerden ve sosyal medya paylaşımlarından uzak olan Tilaver’in son hali, hayranlarını sevindirdi. Paylaşım sonrası sosyal medyada “iyi görünüyor” yorumları dikkat çekerken, sevenleri sürecin detaylarını merak etmeye başladı.

Fatimatüzzehra Maslak
28.04.2026
20:06
28.04.2026
20:06

Yaklaşık 5 aydır tedavi sürecinde olduğu bilinen Ebo lakaplı , uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi. tarafından sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Sağlık süreci boyunca gözlerden uzak kalan Tilaver’in son hali, takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı “geçmiş olsun” ve “tekrar görmek güzel” şeklinde yorumlar yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Yaklaşık 5 aydır tedavi gören rapçi BLOK3 (İbrahim Tilaver), ilk kez görüntülendi ve yeni bir şarkı müjdesi verdi.
BLOK3'ün yaklaşık 5 aydır tedavi sürecinde olduğu biliniyor.
Sanatçı, uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi ve sosyal medyada paylaşılan bir video büyük ilgi gördü.
BLOK3, Aralık 2025'te sağlık sorunları yaşadığını duyurarak konserlerini ertelemişti.
Sağlık sorununun detayları hakkında net bir bilgi paylaşılmadı.
BLOK3, 5 aylık bir aranın ardından yeni bir şarkıyla dinleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlandığını açıkladı.
BLOCK 3’ÜN HASTALIĞI NE?

Rap müziğin genç ve dikkat çeken isimlerinden BLOK3, Aralık 2025’te yaptığı açıklamayla sağlık sorunları yaşadığını duyurarak hayranlarını endişelendirmişti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 23 yaşındaki , ani gelişen sağlık problemi nedeniyle hem planlanan konserlerini hem de Türkiye’deki sahne programlarını geçici olarak ertelediğini açıkladı. Instagram üzerinden yaptığı açıklamada BLOK3, süreci şu sözlerle duyurdu: “Son anda gerçekleşen sağlık problemlerimden dolayı hem bugün yapılacak olan hem de Türkiye’deki sahneleri geçici süreliğine erteliyorum. Yeni tarihlerden sizi haberdar edeceğim.”

Sağlık sorununun detaylarına ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken, sanatçının bir süre dinlenme ve tedavi sürecine odaklanacağı belirtildi. Kariyerinin yükseliş döneminde gelen bu ara, müzik dünyasında da merak konusu oldu. BLOK3’ün ne tür bir sağlık problemi yaşadığı ise kamuoyuna açıklanmış değil.

BLOCK 3’TEN SEVİNDİRİ HABER

Uzun süredir hastalığından dolayı müzik dünyasından ve sosyal medyadan uzak olan rapçi Block 3 müjdeli haberi duyurdu. Ünlü rapçi, instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinin yüzünü güldürdü. Block 3 5 aylık sürenin ardından yeni bir müzikle dinleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırladığını açıkladı. Block 3 geri döndüğünü şu sözlerle açıkladı.

“ 5 aylık özlem bitiyor. Çok çok iyi bir şarkı geliyor. Haberiniz olsun.”

BLOCK 3 KİMDİR?

Gerçek adı Hakan Aydın olan ve müzik dünyasında BLOK3 adıyla tanınan genç rapçi, son yıllarda Türkiye rap sahnesinin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. 15 Ağustos 2002’de Kocaeli’nin Gebze ilçesinde doğan sanatçı, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duymaya başladı. Kariyerinin ilk dönemlerinde bir kafede çalışarak hayatını sürdüren Aydın, müzik üretimini ise bu süreçte bırakmadı.

2021 yılında “WOW” isimli ilk şarkısını yayınlayarak profesyonel müzik kariyerine adım atan BLOK3, başlangıçta geniş kitlelere ulaşmakta zorlandı. 2022 yılında çıkardığı “VUR” adlı parça, onun için bir dönüm noktası oldu ve müzik dünyasında daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmasını sağladı.

2023 yılında yayımladığı “AFFETMEM” adlı şarkı ise sanatçının büyük çıkışı olarak kabul edildi. Parça, YouTube’da kısa sürede 60 milyona yaklaşan izlenme elde ederken, Spotify’da ise 100 milyondan fazla dinlenerek önemli bir başarıya imza attı.

