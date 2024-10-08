Blok3 biletleri tükenen konserlerini iptal etti! Paylaşımıyla tüyleri diken diken etti

08 Ekim 2024 12:35 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 13:40

Son dönemde yaşanan kadın cinayetleri nedeniyle konserlerini iptal eden şarkıcı Blok3, “Böyle bir dönemde eğlenmeyi kendime yakıştıramıyorum" dedi. Semih Çelik tarafından öldürülen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in ölümü sonrası büyük üzüntü yaşadığını belirten Blog3, biletleri tükenen konserlerini iptal etti.

Semih Çelik​ tarafından canice öldürülen Ayşenur Halil​ ve İkbal Uzuner’in ölümü tüm Türkiye’de büyük üzüntü oluşturdu. Birçok ünlü olaya tepki gösterirken, Blo3 adıyla bilinen Hakan Aydın ise tüm konserlerini iptal etti.

BLOK3 TÜM KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ, TAKDİR TOPLADI

Ünlüler sosyal medya hesaplarından yaşanan vahşete tepki gösterirken, Blok3 ise biletleri tükenen konserlerini iptal etti. Sosyal medya hesabından hayranlarını bilgilendiren Blog3, “Bir kadına şarkı yazarak başlayan kariyerimde ülkemde bu tür sapkın olayların yaşanması çok ciddi derecede psikolojimi bozdu" dedi.

11 Ekim ve 13 Ekim'deki konserlerini iptal ettiğini duyuran Blog3, "Benim kız kardeşim yok, maalesef daha doğarken onu kaybettik. Bu yüzden kız yeğenlerime fazla düşkünümdür. Bu konular ile alakalı elimden ne gelir bilmiyorum ama eğer ufacık da olsa bir şeyler varsa, gücümün yettiği yere kadar ne yapılması gerekiyorsa onu yaparım, yapacağım” dedi.