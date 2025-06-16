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 | Dilek Ulusan

Bodrum'da çıkan yangını Mustafa Mert Koç görüntüledi! Panik anları kameralara yansıdı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın başladı. Yangını görüp yetkililere haber veren oyuncu Mustafa Mert Koç, "Yangını büyüyor. Arka tarafa giderse büyük sıkıntı" dedi.

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KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 15:24

Bodrum'da Türkbükü Mezarlık üst tarafında makilik alanda orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayıldı. Yangınları gören oyuncu Mustafa Mert Koç, sosyal medya hesabından video paylaşarak takipçilerini bilgilendirdi.

MUSTAFA MERT KOÇ, DUMANLARI GÖRÜR GÖRMEZ YETKİLİLERİ ARADI

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yer ve hava araçları yanında Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye ekipleri ekipleri de yangına karadan müdahale etti. O anları görüntüleyen oyuncu ve şarkıcı Mustafa Mert Koç, yangının söndürülmesiyle rahat bir nefes aldı.

Bodrum'da çıkan yangını Mustafa Mert Koç görüntüledi! Panik anları kameralara yansıdı

Uzun süredir Bodrum Türkbükü'nde tatil yapan Mustafa Mert Koç, gelen helikopterlerin havadan müdahalesi sonrası yangını kısa sürede söndürdüklerini belirterek rahat bir nefes aldıklarını belirtti.

Bodrum'da çıkan yangını Mustafa Mert Koç görüntüledi! Panik anları kameralara yansıdı

Sıkça Sorulan Sorular

MUSTAFA MERT KOÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1994 yılında Ankara'da dünyaya gelen Mustafa Mert Koç, Oyunculuğa 2016'da Kolpaçino 3. Devre filminde oynadığı Mert karakteriyle başladı. Koç, peşe peşe Yaz Şarkısı, Şahin Tepesi, Benim Adım Melek gibi yapımlarda rol aldı.
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