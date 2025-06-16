Bodrum'da çıkan yangını Mustafa Mert Koç görüntüledi! Panik anları kameralara yansıdı

Bodrum'da Türkbükü Mezarlık üst tarafında makilik alanda orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayıldı. Yangınları gören oyuncu Mustafa Mert Koç, sosyal medya hesabından video paylaşarak takipçilerini bilgilendirdi.

MUSTAFA MERT KOÇ, DUMANLARI GÖRÜR GÖRMEZ YETKİLİLERİ ARADI

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yer ve hava araçları yanında Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye ekipleri ekipleri de yangına karadan müdahale etti. O anları görüntüleyen oyuncu ve şarkıcı Mustafa Mert Koç, yangının söndürülmesiyle rahat bir nefes aldı.

Uzun süredir Bodrum Türkbükü'nde tatil yapan Mustafa Mert Koç, gelen helikopterlerin havadan müdahalesi sonrası yangını kısa sürede söndürdüklerini belirterek rahat bir nefes aldıklarını belirtti.