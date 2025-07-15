Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Bodrum'da kayalıklara çarpan lüks yatın sahibi Galatasaray'ın ünlü siması çıktı

Bodrum'a bağlı Aspat Kalesi açıklarında kayalıklara çarpan 'Monte Carlo' isimli lüks yatın sahibi, Galatasaray camiasının tanınan ismi ve eski yöneticisi olduğu ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bodrum'da kayalıklara çarpan lüks yatın sahibi Galatasaray'ın ünlü siması çıktı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 13:23

Muğla’nın gözde turizm merkezi , önceki gece sıra dışı bir kazaya sahne oldu. "Monte Carlo" isimli 40 metrelik lüks motor , seyir halindeyken Aspat Kalesi açıklarında kayalıklara çarptı. Olay sonrası bölgeye hızla intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, teknede bulunan 7 kişiyi sağ salim tahliye etti.

Bodrum'da kayalıklara çarpan lüks yatın sahibi Galatasaray'ın ünlü siması çıktı

YATIN SAHİBİ ERDEN TİMUR

Kazada kimsenin yaralanmaması iç rahatlatırken, lüks yatın sahibinin kimliği dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre, "Monte Carlo" adlı tekne, NEF Yönetim Kurulu Başkanı ve camiasının sevilen ismi ’a ait. Kaza anında teknede bulunmadığı öğrenilen Timur’un, yaşananlarla ilgili yakın çevresine “Geçmiş olsun” mesajları gönderdiği belirtildi.

Bodrum'da kayalıklara çarpan lüks yatın sahibi Galatasaray'ın ünlü siması çıktı

TEKNENİN ÖZELLİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

1988'de Hollanda merkezli Amels firması tarafından üretilen Monte Carlo isimli tekne, lüks ve performansı bir arada sunuyor. Alüminyum gövdeye sahip yat, çift motorla çalışıyor ve 17 knot hıza ulaşabiliyor. 8 misafir kapasitesine sahip teknede, 7 kişi aynı anda konaklayabiliyor. "Superyacht Times" verilerine göre Monte Carlo, dünya çapında en büyük yatlar listesinde 2.318’inci sırada bulunuyor.

Bodrum'da kayalıklara çarpan lüks yatın sahibi Galatasaray'ın ünlü siması çıktı

YAT, KIYIYA ALINARAK İNCELEMEYE ALINDI

Kaza sonrası hafif hasar alan yat, çekilerek kıyıya alındı. Sahil Güvenlik ve Denizcilik Genel Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaptan ve mürettebatın ifadelerine başvurulurken, teknenin seyir planı ve rotası hakkında detaylı inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
#galatasaray
#galatasaray
#bodrum
#kazası
#erden timur
#erden timur
#yat
#yat kazası
#Lüks Yat
#Motor Yat
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.