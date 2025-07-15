Bodrum'da kayalıklara çarpan lüks yatın sahibi Galatasaray'ın ünlü siması çıktı

Bodrum'a bağlı Aspat Kalesi açıklarında kayalıklara çarpan 'Monte Carlo' isimli lüks yatın sahibi, Galatasaray camiasının tanınan ismi ve eski yöneticisi olduğu ortaya çıktı.

Muğla’nın gözde turizm merkezi Bodrum, önceki gece sıra dışı bir kazaya sahne oldu. "Monte Carlo" isimli 40 metrelik lüks motor yat, seyir halindeyken Aspat Kalesi açıklarında kayalıklara çarptı. Olay sonrası bölgeye hızla intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, teknede bulunan 7 kişiyi sağ salim tahliye etti.

YATIN SAHİBİ ERDEN TİMUR

Kazada kimsenin yaralanmaması iç rahatlatırken, lüks yatın sahibinin kimliği dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre, "Monte Carlo" adlı tekne, NEF Yönetim Kurulu Başkanı ve Galatasaray camiasının sevilen ismi Erden Timur’a ait. Kaza anında teknede bulunmadığı öğrenilen Timur’un, yaşananlarla ilgili yakın çevresine “Geçmiş olsun” mesajları gönderdiği belirtildi.

TEKNENİN ÖZELLİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

1988'de Hollanda merkezli Amels firması tarafından üretilen Monte Carlo isimli tekne, lüks ve performansı bir arada sunuyor. Alüminyum gövdeye sahip yat, çift motorla çalışıyor ve 17 knot hıza ulaşabiliyor. 8 misafir kapasitesine sahip teknede, 7 kişi aynı anda konaklayabiliyor. "Superyacht Times" verilerine göre Monte Carlo, dünya çapında en büyük yatlar listesinde 2.318’inci sırada bulunuyor.

YAT, KIYIYA ALINARAK İNCELEMEYE ALINDI

Kaza sonrası hafif hasar alan yat, çekilerek kıyıya alındı. Sahil Güvenlik ve Denizcilik Genel Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaptan ve mürettebatın ifadelerine başvurulurken, teknenin seyir planı ve rotası hakkında detaylı inceleme başlatıldı.