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Boğazın gözdesi Feyyaz Tokar Yalısı satışta! Fiyatı dudak uçuklattı, yeni sahibi belli oldu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
11 Aralık 2024 10:43 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 10:56

İstanbul Boğazı'nın simge yapılarının başında gelen Beykoz'daki Feyyaz Tokar Yalısı satışa çıkarıldı. 45 milyon dolara satışa çıkan yalının yeni sahibinin ABD merkezli Chobani yoğurtlarının sahibi Hamdi Ulukaya olacağı iddia edildi.

Boğaz​'ın en gözde yalılarından biri olan Feyyaz Tokar Yalısı, 2012 yılında 25 milyon dolara Ahmet Okumuş tarafından satın alındı ve Roman Abramoviç tarafından kiralanmıştı. Satışa çıkarılan yalının yeni sahibinin ise Hamdi Ulukaya olduğu iddia edildi. 

FEYYAZ TOKAR YALISI SATILIYOR 

Boğaz'ın simge yapılarından biri olan Feyyaz Tokar Yalısı, 2012 yılında finans dünyasının tanınan isimlerinden Ahmet Okumuş tarafından 25 milyon dolara satın alındı. Yalıyı tekrar satışa çıkaran Ahmet Okumuş, 45 milyon dolar istiyor. 

Boğaz'ın gözdesi Feyyaz Tokar Yalısı satışta! Fiyatı dudak uçuklattı, yeni sahibi belli oldu - 1. Resim

Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre, ABD’nin en popüler süzme yoğurt markası Chobani’nin kurucusu ve sahibi Hamdi Ulukaya, 45 milyon dolarlık Feyyaz Tokar Yalısı'nın yeni sahibi oldu.

2024 başında satın alma opsiyonuyla aylık 120 bin dolara kiraladığı yalı için bir yıllık kira bedelini peşin ödeyen Ulukaya, artık bu tarihi yapının yeni sahibi olmaya hazırlanıyor.

Boğaz'ın gözdesi Feyyaz Tokar Yalısı satışta! Fiyatı dudak uçuklattı, yeni sahibi belli oldu - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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